“Me carga Shakira, pero me uní al club”: Maly Jorquiera reapareció con hilarante rutina tras infidelidad de Sergio Freire

3 de Noviembre de 2024

En medio del show, Maly Jorquiera se río de su situación y preguntó: "¿Dónde están las cornudas?", desatando carcajadas.

Compartir

La comediante María Paz Jorquiera, más conocida como Maly, reapareció este sábado, en un show a tablero vuelto, con una singular rutina que hacía alusión a la polémica infidelidad de su pareja, Sergio Freire

En su show realizado en el Comedy Restobar en la comuna de Providencia, Maly se presentó junto a su amiga Mónica Moyita y juntas se burlaron hasta de los futbolistas infieles.

“¡Estamos mejor! Estamos bien, estamos sanas, sin atados en la casa. ¡La vida nos sonríe!”, comenzó diciendo Maly.

En tono de broma le preguntó al público: “¿(Vinieron) por el chisme? ¡No! ¿Qué chisme?”, dijo. “La gente no es copuchenta”, añadió Moyita.

Asimismo, Maly Jorquiera aclaró: “No terminamos de vender 120 entradas hoy. La gente llenó el local hace dos meses”.

“Me casé embalada después de 20 años de relación, ¡era obvio! A mí me pasa todo al revés de la gente, porque me voy a casar y mis amigas se separan, ¡era una señal divina, conch…!”, dijo la comediante.

“Duré menos que Britney Spears”, agregó riéndose.

“¿Dónde están las cornudas?”, preguntó Maly Jorquiera

En medio de su hilarante rutina, Maly Jorquiera se río de su situación junto al público. “¿Dónde están las cornudas?”, dijo, desatando carcajadas.

Aunque no citó directamente a Sergio Freire, la comediante expresó: “No dejen de creer en el amor si es una hue… de terapia, este hue… está loco, está ciego, no vio esta fineza”.

“¿Saben cuál fue la última pregunta que me hizo este hue…? Fue para la Copa América, ‘¿cuándo juega Chile?'”, comentó.

“A mí no me gusta el fútbol chileno porque son todos gorreros, asesinos o curaos; ¡cómo no me di cuenta de quienes estaban siendo sus ídolos!”, remató.