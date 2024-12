“No lo vi venir”: Maly Jorquiera confirma quiebre con Sergio Freire tras infidelidad

4 de Diciembre de 2024

Fue en la rutina que presentó en los recientes Premios Todo Mejora que la comediante dio a conocer la noticia.

Maly Jorquiera confirmó la noche de este martes el fin de su matrimonio con Sergio Freire, a más de un mes de destaparse la infidelidad de parte del comediante.

La noticia la dio a conocer durante una rutina que protagonizó en la ceremonia de los Premios Todo Mejora que se llevó a cabo en el Teatro San Ginés.

“Yo les quiero contar que todo mejora. Yo soy la niña símbolo. Si les sirve de consuelo mi historia, yo se las voy a contar, consuélense en mí, no hay problema. Yo me casé y me separe… Altiro… Altiro. Qué loca la hue… Sabí que no lo vi venir… Como Piñera al estallido”, dijo de entrada, provocando risas en los asistentes.

Seguido a eso, Maly Jorquiera dio cuenta de algunas “señales” que auguraban su quiebre con Sergio Freire, según comentó. “Lo más loco, para que sepan, es que la vida te da señales. Se demoró diez años en pedirme matrimonio. ¿Qué otra señal querí? Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando“, aseveró.

“Yo me estaba casando, la Carla Jara separándose. La Faloon separándose. Shakira separándose. Era todo tan evidente, todas mis amigas“, dijo, generando varias risas. “Uno decía: si le pasa a Pampita, cómo no le va a pasar a una. Pero una no es Pampita, con cuea (sic) marraquetita, una dobladita“.