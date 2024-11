Serie de Matute Johns: ¿Puede Fábula y Netflix producirla sin la autorización de la familia?

7 de Noviembre de 2024

Los familiares de Jorge Matute Johns exigen la cancelación de la producción, y un abogado detalló a EL DÍNAMO cómo es el panorama legal.

La familia de Jorge Matute Johns, el joven que desapareció en 1999 y fue hallado sin vida en 2004, llegó hasta el Congreso Nacional para exigir la detención de una serie producida por Netflix y Fábula que relata su historia.

La producción, que presentará detalles sobre la desaparición y muerte de Matute Johns, ha generado un fuerte rechazo por parte de sus familiares.

Álex Matute, hermano de Jorge, se expresó en contra del proyecto durante su intervención ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, exigiendo que se respete la memoria de su hermano.

“Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre ni el mío”, manifestó.

Por su parte, María Teresa Johns, la madre del joven, sostuvo que no autorizó el uso de la historia de su hijo en la serie, y se mostró visiblemente afectada. “Quiero parar esta serie, que no sigan”, manifestó la mujer.

“Lo he dicho de todas las maneras posibles, pero me ha dolido profundamente. Esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar”, afirmó, pidiendo que el proyecto se cancele.

¿Puede Fábula y Netflix producir la serie de Matute Johns sin la autorización de la familia?

En cuanto a los derechos de la familia, Matías Rojo Picand, abogado especializado en derecho tecnológico, protección de datos personales y ciberseguridad, reveló a EL DÍNAMO que la familia de Jorge Matute Johns sí cuenta con herramientas legales para defenderse.

Según el experto, lo más lógico “es que la familia de Jorge Matute interponga un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, por vulneración al derecho a la honra y la imagen, de acuerdo al artículo 19 N°4 de la Constitución”.

A esto, Rojo agregó que el “derecho de imagen se encuentra implícitamente reconocido en la Constitución”.

Actualmente, la Ley de Protección de la Vida Privada no aborda de manera específica la protección de los datos de personas fallecidas. Sin embargo, el proyecto modificatorio de esta ley, en su artículo 4° sobre los “Derechos del Titular de los Datos”, establece lo siguiente: “En caso de fallecimiento del titular de los datos, los derechos reconocidos por esta ley pueden ser ejercidos por sus herederos”.

De esta manera, la familia de Jorge Matute Johns podría ejercer sus derechos, y esperar una resolución al respecto, respaldada tanto por el artículo 19 N°4 de la Constitución, que protege el derecho a la honra y la imagen, como por el futuro artículo modificatorio mencionado anteriormente.

De ser así, Netflix y Fábula podrían seguir adelante con una obra inspirada en los hechos, pero modificando ciertos detalles y utilizando nombres ficticios para evitar el uso directo de los nombres reales de los protagonistas.

Sin embargo, aún queda por resolverse qué sucederá con la serie, y habrá que esperar el desenlace de los recursos legales que la familia pueda presentar para defender sus derechos.