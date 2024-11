VIDEO – La previa de Emilia Dides en el Miss Universo: así puedes apoyar a la chilena en el certamen

8 de Noviembre de 2024

La postulante chilena se ha posicionado como una de las favoritas por reconocidas figuras del certamen.

Empezó la cuenta regresiva para la gran final del Miss Universo 2024 y la representante chilena, Emilia Dides, se perfila como una de las favoritas del certamen.

De hecho, la ganadora de Rojo vivió un especial momento con la actual directora del certamen, Anne Jakrajutatip.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a Jakrajutatip acercase a la joven chilena para pedirle que interprete All By Myself de Celine Dion. En ese instante, se pude escuchar a Dides cantar un breve extracto, dejando sorprendida a la directora, quien selló el momento con un abrazo.

Pero eso no es todo, porque el empresario cubano Osmel Sousa, reconocido como uno de los missólogos más importantes a nivel mundial y responsable de haber llevado a ganar el Miss Universo a siete aspirantes, también la posicionó como una de sus favoritas.

“Chile, República Dominicana, Venezuela, México”, mencionó Sousa, a través de un live en redes sociales.

¿Cómo apoyar a Emilia Dides en el Miss Universo?

En esta nueva edición de Miss Universo, el proceso de selección de las finalistas se dividirá en las siguientes etapas:

Selección por el jurado: Durante la competencia preliminar, el jurado seleccionará a 25 candidatas que pasarán a la siguiente fase del certamen, basándose en su desempeño y presentación. Selección por voto popular: Una candidata será elegida directamente por el voto popular a través de la aplicación de Miss Universe o el sitio web oficial. Selección continental: Además, se asignarán cuatro cupos a las candidatas más destacadas de cada continente, permitiendo que se representen a las diferentes regiones del mundo en el certamen.

La coronación se realizará el próximo sábado 16 de noviembre en México, específicamente en la Arena Ciudad, donde más de 120 concursantes disputaran el primer lugar.