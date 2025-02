VIDEO – Emilia Dides entregará la corona de Reina de Viña 2025: “Me comuniqué con Faloon dos veces y no obtuve respuesta”

Actualizado el 28 de Febrero de 2025

La modelo cumplirá lo que anunció previo a su piscinazo, pese a que no logró contactarse con la ex Yingo.

Compartir

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Emilia Dides confirmó que entregará la corona de la Reina de Viña 2025, tal y como lo anunció previo a su piscinazo. Esto, con el fin de compartir el reinado junto a Faloon Larraguibel, a raíz de la polémica que se generó en el conteo, luego de que se anulara un voto que iba a favor de la representante de Canal 13.

“Siendo las 14:30 de la tarde, me llegó un mensaje preguntando si iba a entregar la corona, y yo dije que la iba a entregar, si no estuviera segura no lo habría dicho“, señaló la modelo. Sin embargo, reconoció la incomodidad que sentí luego de todo lo que ocurrió. “Me siento en una dualidad… Pero cuando tomo una decisión, me hago cargo de eso“, dijo.

Dides reveló que fue contactada por el equipo de la ex Yingo para que asistiera a algún programa de Canal 13 y hacer la entrega en vivo, pero su rol de jurado se lo impide puesto que se comunicaron con ella a última hora.

Pese a que habló con quienes trabajan con Larraguibel, Emilia Dides aseguró que no ha logrado conversar con Faloon de manera personal por el tema de la corona. “Me comuniqué con Faloon dos veces, por dos vías, Instagram y WhatsApp, y no obtuve respuesta“, aseguró.

“Me da un poco de pena porque lo que más tengo que hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos reinas del 2025…y no sentí eso”, aseveró.