VIDEO – La verdad detrás de la supuesta enemistad entre Natalia Valdebenito y Luis Slimming

11 de Noviembre de 2024

La comediante le consultó frontalmente a su colega sobre los rumores de una enemistad de su parte.

Durante un episodio de Café con Nata, los comediantes Natalia Valdebenito y Luis Slimming aclararon la supuesta enemistad que habría existido entre ellos.

En la conversación, la conductora del programa fue frontal y le consultó al humorista sobre las especulaciones que apuntaban a que existía mala onda entre ellos.

Natalia Valdebenito y Luis Slimming se sinceraron sobre su supuesta enemistad

“Una persona hoy me decía: qué bueno que te dejó de caer mal. Nosotros… llegó el momento de transparentar”, comenzó diciendo Natalia Valdebenito, sirviéndole una copa de espumante.

“¿Por qué apareció esto?, ¿tú hablaste mal de mí en alguna parte?”, le preguntó directamente la presentadora.

“Yo creo que no, pero… ¿así con micrófono?”, respondió Slimming, provocando la risa de los presentes.

Siguiendo la conversación, Valdebenito sostuvo: “Digamos que con micrófono, porque o sino caemos los dos juntos”.

El también llamado Don Comedia en tono de broma, respondió: “Con micrófono no creo porque te tengo mucho miedo, entonces no creo”, lo que causó sorpresa en la humorista: “¿Por qué me tenías miedo?”, preguntó, impactada por la revelación.

La conversación se tornó más reveladora cuando ambos comediantes admitieron que, al principio, se habían formado opiniones equivocadas sobre el otro debido a los prejuicios.

“De repente te seguía en Twitter, y te decían: bien Natalia, lo pusiste en su lugar, sí, no necesito que nadie me lo diga”, dijo Slimming, haciendo referencia a las duras respuestas de su colega.

Natalia Valdebenito, por su parte, explicó entre risas que esa actitud “era antes, cuando no estaba medicada”.

Por esta razón, el comediante explico que “andaba siempre muy cuidadoso… por los prejuicios, así es la gente”. Mientras que por su parte, la también actriz admitió: “Yo también tenía prejuicios sobre ti”.

Por último, ambos revelaron que, el ex Club de la Comedia, Fabrizio Copano fue quien jugó un papel crucial en acercarlos.