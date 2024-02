Paul Vásquez y Bombo Fica reaccionaron al polémico chiste de Luis Slimming en Viña 2024

29 de Febrero de 2024

En su reciente show, el humorista hizo una controversial broma, que anteriormente en el Festival de Olmué le habían pedido bajar de su rutina.

Durante su presentación en la tercera noche del Festival de Viña 2024, el comediante Luis Slimming sorprendió contando un chiste sobre Paul Vásquez que generó gran controversia.

En su rutina en la Quinta Vergara, el humorista se refirió a los prejuicios sobre la televisión y recordó la época en que la droga era un tema tabú. Fue en ese momento que bromeó con la adicción a la cocaína, aludiendo indirectamente al ex integrante de Dinamita Show.

“Una vez en un estelar de tele escuché a un humorista clásico confesar que en su mejor época, o peor época, dependiendo del punto de vista, se gastaba 800 lucas a la semana en cocaína medicinal”, contó el cómico, sin nombrar a quién se refería.

Luego de esto, con calculadora en mano, comenzó a hacer los cálculos para dar con el consumo del artista siendo enfático en sus excesos. “Consumía dos jales cada hora. O sea, se pegaba un jale cada media hora”, afirmó.

“Si uno ve las rutinas de este humorista en Viña, junto a su compañero, el Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué momento lo hacía?”, dijo Slimming, dejando entrever que se refería a Paul Vásquez, más conocido como El Flaco.

“No me gustaría revelar la identidad de esta persona porque para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”, dijo el profesor de matemáticas, despejando cualquier duda de que se refería a Vásquez.

Paul Vásquez se sincera sobre el chiste de Luis Slimming

Luego de la exitosa rutina, el comediante aludido respondió al chiste que por muchos fue catalogado de mal gusto.

“No sé qué le pasa a Luis que insiste… La gente valoriza y reconoce mi rehabilitación. Desde hace 21 años estoy rehabilitado”, explicó Paul Vásquez a Cooperativa.

Lo anterior, ya que Luis Slimming quiso contar este mismo chiste en el Festival de Olmué, pero la organización en su momento le pidió eliminarlo.

Además, el retirado comediante opinó que “le sigan dando vuelta al pasado con la droga a mí no me molesta, para mí el humor es humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en El Purgatorio”.

Finalmente, el ex integrante de Dinamita Show fue claro en decir que a él le parecía que era un “tema delicado”.

La crítica postura de Bombo Fica

Pese a que Bombo Fica explicó que la rutina de Luis Slimming fue un acierto, se tomó un momento para defender a su colega.

“No me gustó el chiste del Flaco. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado”, afirmó el comediante.

Junto con esto, finalmente añadió: “Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así”.