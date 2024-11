La drástica decisión que tomó Camila Polizzi sobre su cuenta de Arsmate tras retención de sus ganancias

17 de Noviembre de 2024

Luego de que el Juzgado autorizara la retención de una millonaria cifra, desde Arsmate detallaron la determinación que tomó Camila Polizzi.

Camila Polizzi tomó una determinación con respecto a qué hacer con su cuenta de Arsmate, luego de que el Juzgado de Garantía de Concepción ordenara retener los ingresos que genera la imputada por el Caso Lencería a través de sus publicaciones en la plataforma de contenido para adultos.

La ex candidata a alcaldesa no podrá retirar nada del dinero que ha obtenido hasta que se aclare su situación judicial. Lo anterior, después de que Consejo de Defensa del Estado (CDE) le solicitara al juzgado que aplicara dicha medida, tal como sucedió con la ex jefa comunal Cathy Barriga en Onfayer.

Esta acción se solicitó con el objetivo de que se pueda recuperar una parte de la defraudación que habría cometido Camila Polizzi en el marco del Caso Audios, la cual sería de un monto cercano a los $250 millones.

La decisión que tomará Camila Polizzi con su cuenta de Arsmate tras retención de sus ganancias

Bajo este contexto, la gerenta comercial de la plataforma Arsmate, Paola Rojas, se refirió a la situación y comentó que Polizzi recibió la notificación de dicha resolución judicial. Sin embargo, en conversación con LUN, asegura que no mostró mayor preocupación.

Pese a la medida judicial, Rojas sostuvo que la ex candidata a alcaldesa no tiene intenciones de dejar su actividad en la plataforma para adultos. En este sentido, confirmó que la imputada por el Caso Audios continuará creando y publicando contenido, aunque no podrá retirar las ganancias que obtenga hasta que se resuelva la disputa legal.

“Tenía súper buena actitud, me manifestó que ok, que no podía hacer nada al respecto. Le pregunté si dejaba la plataforma abierta o si la cerraba, y me dijo que iba a seguir creando, que ya tenía nuevo y mejor contenido para la próxima semana, así que va a seguir publicando en la plataforma, aunque no pueda retirar el dinero que recaude“, expuso la gerenta comercial de Arsmate.