Camila Polizzi explica su aterrizaje en plataforma de contenido para adultos: “Me dejaron en pelotas”

16 de Septiembre de 2024

Camila Polizzi sacó la voz para referirse a la polémica generada por su llegada a la plataforma de contenido para adultos Arsmate, en medio de su arresto domiciliario por el llamado caso Lencería.

La ex candidata a alcaldesa declaró a LUN que, respecto a las acusaciones de estafa, uso malicioso de instrumento público falso y lavado de activos, “mantengo firme mi inocencia. Mi situación judicial es el de una persona que está siendo investigada de la comisión de eventuales delitos”.

Consultada sobre la venta de contenido para adultos, que inició en febrero pasado, Camila Polizzi aseguró que “yo no he sido condenada, estoy cumpliendo una medida cautelar y mientras me mantenga en mi domicilio, no se me prohíbe trabajar. Bastante lucraron otros con mi imagen antes, pero solo se cuestiona cuando yo decido hacer uso de ella”.

Polizzi explicó que abrió una cuenta en Arsmate para “generar ingresos, sin duda, fue un detonante. No tenía trabajo, sumado a las medidas intrusivas asociadas a estos procesos, allanamientos, retenciones bancarias, etcétera; dicho en buen chileno me dejaron en pelotas y yo ante todo soy la sostenedora de mi hogar”.

“Decidí que era una buena forma de canalizar mi energía y generar ingresos haciendo algo que realmente disfruto, que es crear, producir contenidos y personajes que conecten con un público determinado”, argumentó.

Camila Polizzi sostuvo que “la plataforma me ofreció esa oportunidad, decidí ingresar a Arsmate porque era chilena, me parece cercana y así fue, el trato es directo, el pago es rápido y ofrece un servicio muy integral”.

“Superó mis expectativas (…) desde el principio, mi objetivo ha sido crear algo diferente, inspirado en el cine y el arte y creo que ese esfuerzo ha sido reconocido”, agregó.

Polizzi aseveró que, a pesar de su complicado presente judicial, “siento que algunas personas no solo me ven más empoderada, sino que también como alguien que ha sabido reinventarse y encontrar nuevas formas de salir adelante”.