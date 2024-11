Efecto Cathy Barriga: ordenan retener ganancias de Camila Polizzi en Arsmate

Actualizado el 15 de Noviembre de 2024

Con esto se replicó la medida aplicada a Cathy Barriga, que vio congelado los recursos obtenidos en la plataforma Onfayer.

Compartir

El Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó embargar las ganancias que genere Camila Polizzi en la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

El CDE pretende retener un monto cercano a los 250 millones de pesos, similar a lo que habría defraudado Polizzi en el Caso Convenios, siguiendo el accionar del diputado Eric Aedo, quien a principios de noviembre había solicitado replicar la medida que afectó a Cathy Barriga en Onfayer.

Tras decretarse su arresto domiciliario en la arista Lencería del Caso Convenios, Camila Polizzi decidió vender contenido para adultos a través de Arsmate, logrando reunir $15 millones en sus primeros 10 días en la plataforma para adultos.

Por su parte, la ex candidata a alcaldesa expresó su molestia con los medios, luego que el pasado miércoles diera cuenta del acoso recibido por los periodistas cuando llevaba a una de sus hijas al médico, tras recibir un permiso de la Justicia.

“Quiero mostrarles cómo me vienen persiguiendo y acosando. Estoy con mis dos hijas menores de edad caminando, vamos al médico, y vienen atrás una tropa de buitres, cerca de diez periodistas de distintos medios que no tienen ningún criterio, que no existen los límites para ellos, no les importa que yo vaya con mis dos hijas al médico, con permiso, las llevo a ellas al médico”, expresó en redes sociales.