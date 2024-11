VIDEO – “Ya quería ser eliminada”: las confesiones de la quinta participante en salir de Top Chef VIP

Actualizado el 18 de Noviembre de 2024

La ex participante le dejó un mensaje a sus compañeros, y reveló que la competencia ya estaba siendo muy exigente para ella.

Este domingo se vivió una nueva eliminación en las cocinas de Top Chef VIP, donde Teresita Reyes se convirtió en la quinta participante que debió abandonar el programa.

En la primera prueba del capítulo, se pudo ver a la actriz muy complicada con la consigna de cocinar con diferentes cortes de carne de caballo. Allí, la concursante preparó una entraña que llamó “Chaballo al plato”.

En esa oportunidad, los jueces no quedaron conformes con el resultado que obtuvo, haciéndola pasar directamente a la prueba de eliminación.

En esa última etapa, los jugadores debieron cocinar con mariscos. Fue allí que Reyes realizó un plato que denominó como “El Choro Valenciano“, que lamentablemente no convenció a los chefs por su sabor y cantidad de picante.

Las confesiones de la quinta participante eliminada de Top Chef VIP

Luego de esta eliminación, Chilevisión compartió un video en redes sociales donde Teresita Reyes aprovechó de sincerarse.

En sus primeros segundos, la actriz afirmó que la competencia estaba siendo cada vez más exigente al igual que los chefs.

“Yo ya quería ser eliminada porque la verdad es súper pesado. Yo ya tengo mis años, creo que he llegado hasta donde tenía que llegar”, reveló la intérprete.

Pese a esto, Reyes aseguró que le gustaría seguir aprendiendo: “Igual me enamoré de las clases. Yo creo que voy a tomar clase de cocina. Me encantó, me encantó”.

Sobre su experiencia con el resto de los participantes, Teresita afirmó: “Me encantó el grupo. Estamos en competencia y nos ayudamos y ojalá se mantengan”.

Por último, la nueva eliminada le envió un mensaje a sus compañeros que siguen en competencia: “Sigan amándose, sigan y que gane el mejor. Los amo, los adoro, los voy a echar de menos”.