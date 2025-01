VIDEO – “Tuvimos una cita”: Disley Ramos aclaró rumor que la vinculaba con Benjamín Nast

13 de Enero de 2025

La influencer fue consultada sobre el tema en el más reciente episodio del Sin Editar de Pamela Díaz.

La finalista de la segunda temporada de Top Chef VIP, Disley Ramos, recientemente abordó el rumor sobre su vínculo con el chef Benjamín Nast, con quien tuvo mucha cercanía durante el programa.

En el último episodio de Sin Editar de Pamela Díaz, la actriz recordó su paso por el exigente show de cocina, donde tuvo química con uno de los jurados, lo que provocó que rápidamente surgieran rumores de un posible romance.

Disley Ramos se sinceró sobre su relación con Benjamín Nast

En medio de la conversación, Pamela Díaz no pudo evitar preguntarle directamente a Disley Ramos: “¿Qué pasó con Benjamín Nast?”.

La influencer respondió que sólo fue “el shippeo del programa”, aunque confesó: “Teníamos conexión, sí”.

La Fiera insistió y le consultó: “¿Lo besaste?”. Disley, entre risas, respondió rápidamente: “No, este programa está grabado y nosotros tuvimos mucha onda, pero solo en el programa. Era casi como algo televisivo nomás, no era algo externo“.

“Cuando el programa terminó, sí tuvimos una conexión, un poquito. Tuvimos una cita una vez, pero no pasó nada y no pasó más allá”, reveló la joven, asegurando que lo pasó bien en esa salida junto al chef.

En ese momento, Pamela Díaz le preguntó las razones por las que no prosperó el romance. “Yo tenía un viaje, cosas que hacer. Quizás mis metas eran otras en ese sentido”, explicó la finalista de Top Chef VIP.

Por último, Disley Ramos, riéndose de la situación comentó: “No aguantó mucho mi compadre y volvió (con su polola). No era para mí. Más encima, me carga. No se aguantan ni una y vuelven al tiro con la polola (…) Está enamorado. Al final nos caímos bien yo creo”.