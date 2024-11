FOTOS Y VIDEO – Reencuentro de One Direction y un vetado: así fue el funeral de Liam Payne

A más de un mes de su muerte, este miércoles 20 de noviembre se llevó a cabo el funeral de Liam Payne, ex integrante de One Direction, quien falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

El cantante de 31 años, según la autopsia, murió el pasado 16 de octubre debido a “múltiples traumatismos” y “hemorragias internas y externas” luego de caer desde el balcón de su habitación en el Hotel Casa Sur.

Según han revelado varios medios británicos, el funeral fue privado y se realizó en el sur de Londres. Allí, asistieron miembros de la familia de Payne, integrantes de One Direction y amigos cercanos. Sin embargo, también se informó que una persona cercana al artista no habría sido bienvenido en la ceremonia.

Según reveló una fuente al medio The Sun: “El funeral de Liam tendrá lugar este miércoles por la tarde en Home Counties. Su familia ha hecho todo lo posible para organizar el servicio perfecto y darle la despedida que se merece. Liam puede haber sido una superestrella mundial, pero para Geoff y Karen siempre será su hijo pequeño. Será un día increíblemente difícil”.

Sin embargo, horas más tarde comenzaron a difundirse una serie de imágenes en redes sociales donde se ve la presencia de sus ex compañeros de banda, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Incluso, se pudo ver a Simon Cowell, quien fue uno de sus mentores durante su paso por X Factor en 2010.

Además, quedó registrada la llegada de un carro fúnebre donde se trasladaron los resto de Liam Payne hasta la iglesia de St. Mary de Amersham.

First pictures of the boys at Liam's funeral pic.twitter.com/3xCufWZ9ip