No habría sido suicidio: los nuevos detalles que se conocen de la muerte de Liam Payne

27 de Octubre de 2024

Nuevos antecedentes respaldarían que el artista sufrió un accidente que lo hizo caer de un tercer piso.

La trágica muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, continúa generando conmoción en el mundo del espectáculo. Recientemente han surgido nuevos antecedentes que sugieren que su fallecimiento, ocurrido el 16 de octubre en Buenos Aires, podría no haber sido un suicidio.

Según informaron en el programa Socios del Espectáculo, las circunstancias que rodean su muerte, que se produjo tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, están siendo reevaluadas.

Todo esto se debe a que actualmente se tiene en la mira a un trabajador del lugar que desobedeció órdenes y se puso en contacto con el artista.

Los nuevos detalles que se conocen de la muerte de Liam Payne

“Hay un chico investigado, era el que estaba en turno noche, él desobedece la orden de gerencia que era no ingresar nada para Liam; pidió un auto e investigan qué se trasladó en ese auto”, sostuvo Paula Varela.

Junto con esto, la comunicadora reveló que existirían nuevos antecedentes sobre el estado de Liam Payne al momento de su muerte: “La justicia tiene los videos, que no están circulando mediáticamente, en los que se ve que él se desvanece, se desmaya en el balcón y ahí es cuando lamentablemente cae”.

“No es que se quiso tirar o arrojar sino que aparentemente fue un accidente, todo eso está en la causa”, agregó Paula en Socios del Espectáculo.

De esta manera, habrían registros que respaldarían que fue una caída accidental mientras se encontraba inconsciente, y no de una decisión deliberada del cantante. Esta hipótesis es respaldada por su autopsia, que reveló que, al momento del impacto, Payne no extendió los brazos, un gesto común en personas que se lanzan al vacío con intención.

En cuanto a la identidad del empleado en cuestión, que se presume habría suministrado drogas al intérprete, la periodista del programa reveló: “Ya sabemos quién es, lo tienen identificado y lo van a echar ahora.