Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX: las artistas que arrasan previo a los Grammy 2025

27 de Noviembre de 2024

Las cantantes se destacaron con múltiples nominaciones en los próximos Grammy, consolidándose dentro de las figuras más prometedoras.

Los Grammy 2025 son sin duda una de las premiaciones más importantes de la industria musical, y dentro de sus nominaciones destacan con fuerza los nombres de tres artistas.

Sabrina Carpenter y Charli XCX han sorprendido al recibir un total de siete nominaciones cada una, mientras que Chappell Roan ha obtenido seis.

La 67ª edición de los premios, que honra lo mejor de la música internacional en 2024, ha generado gran expectación, especialmente por estas prometedoras exponentes.

Quiénes son las artistas que resuenan previo a los Grammy 2025

Sabrina Carpenter

Sabrina Ann Lynn Carpenter, nacida el 11 de mayo de 1999 en Pensilvania, Estados Unidos, es una talentosa cantante y actriz.

Con solo 10 años, la joven comenzó a subir videos a YouTube interpretando canciones de exponentes como Taylor Swift y Guns N’ Roses. Dos años después, Carpenter tuvo su primer papel actoral en Law & Order en 2011.

Su gran salto a la fama llegó en 2014 con la serie de Disney Channel Girl Meets World, donde interpretó a Maya Hart, lo que le dio más presencia en la industria.

Simultáneamente, Sabrina desarrolló su carrera musical, y a los 12 años firmó su primer contrato discográfico con Hollywood Records, lanzando varios álbumes. En 2021, tras cambiar de sello, alcanzó un gran éxito con su sencillo Skin, que entró en el Billboard Hot 100.

Mientras que su más reciente trabajo, Short n’ Sweet (2024), debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, destacándose con hits como Espresso y Please Please Please.

Chappell Roan

El nombre original de la artista es Kayleigh Rose Amstutz, nacida el 19 de febrero de 1998 en Willard, Missouri. Chappell Roan comenzó su carrera musical desde joven, subiendo versiones de sus canciones favoritas a YouTube. A los 16 años, compuso su primer sencillo, Die Young, lo que la catapultó al mundo de la música.

A los 17 años, firmó con Atlantic Records, adoptando el nombre artístico de Chappell Roan. Después de enfrentar algunos altibajos, Roan se mudó a California y comenzó a trabajar de manera independiente en su música. Así nacieron sus canciones Naked in Manhattan y My Kink is Karma, que marcaron el inicio de una nueva etapa en su carrera con una estética visual más atrevida e innovadora, influenciada por el mundo drag.

La cantante también aprovechó las redes sociales, especialmente TikTok, para promocionar su música y conectar con una audiencia más amplia. Fue allí, que se masificaron sus éxitos como Good Luck, Babe! y HOT TO GO, consolidando su lugar como una artista única en la escena musical actual.

Charli XCX

La artista nacida en 1992 en Cambridge, Reino Unido, es una talentosa artista autodidacta que comenzó a forjar su carrera musical desde muy joven.

Su primer contacto con la industria fue a través de la plataforma Myspace, donde compartió su música y ganó popularidad, aunque no fue hasta 2010, ya con 18 años, cuando logró firmar su primer contrato discográfico con Asylum Records.

Mientras estudiaba Bellas Artes, Charli XCX abandonó la carrera para dedicarse completamente a la música tras el éxito de su sencillo I Love It (2013) con Icona Pop. La canción se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en varios países y posicionándose entre los 10 sencillos más vendidos en Estados Unidos. Ese mismo año, también contribuyó al éxito de Fancy (2014), de Iggy Azalea, que fue nominado a dos Premios Grammy.

En 2022, la cantante lanzó Crash, su quinto álbum de estudio, que se convirtió en su mayor éxito comercial. En 2023, lanzó el sencillo Speed Drive, que fue incluido en la banda sonora de la película Barbie.

Este año estrenó su sexto álbum Brat, que se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, con sencillos como 360, Mean Girls y The Girl, So Confusing.