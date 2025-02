VIDEOS – Beyoncé y Kendrick Lamar celebraron: conoce a todos los ganadores de los Grammy 2025

Actualizado el 3 de Febrero de 2025

La música celebró y galardonó a lo mejor del último año, donde el rap y el country dominaron por sobre el pop.

Compartir

La noche de este domingo 2 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Grammy 2025, el que dio a conocer la tan ansiada lista de ganadores del gramófono dorado.

Los grandes ganadores de la noche, sin duda, fueron Kendrick Lamar y Beyoncé. El primero se quedó con dos de los tres premios más importantes que son Grabación del Año y Canción del Año por Not Like Us.

Por su parte, la cantante se quedó con Álbum del Año por su trabajo titulado COWBOY CARTER, el que también fue galardonado en Mejor Álbum de Música Country.

Quien también pudo celebrar la noche de este domingo fue Sabrina Carpenter por los dos Grammy que se llevó a casa: Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Álbum Pop Vocal.

Los ganadores de los Grammy 2025

Grabación del Año

Not Like Us – Kendrick Lamar.

Álbum del Año

COWBOY CARTER – Beyoncé.

Canción del Año

Not Like Us – Kendrick Lamar.

Mejor Artista Nuevo

Chappell Roan.

Mejor Álbum Pop Latino

Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira.

Mejor Interpretación Pop Solista

Espresso – Sabrina Carpenter.

Mejor Grabación Dance Pop

Von Dutch – Charli XCX.

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Die With a Smile – Lady Gaga con Bruno Mars.

Mejor Álbum de Country

COWBOW CARTER – Beyoncé.

Mejor Álbum Pop Vocal

Short N’ Swett – Sabrina Carpenter.

Mejor Álbum de Dance y Electrónica

BRAT – Charli XCX.

Para ver el listado completo, ingresa AQUÍ.