VIDEO – “Me sentí traicionada”: el crítico discurso de Chappell Roan en los Grammy 2025

Actualizado el 3 de Febrero de 2025

En su intervención, la artista demandó mejores condiciones laborales para los artistas y un trato más justo por parte de las disqueras.

Compartir

La cantante estadounidense Chappell Roan se coronó como Mejor Artista Revelación en los Grammy 2025, y al recibir el galardón aprovechó la oportunidad para hacer un discurso dirigido a las disqueras.

La intérprete de éxitos como Hot To Go y Good Luck, Babe!, no dudó de utilizar sus instantes en el escenario para hablarle a “las personas más poderosas de la música”.

El crítico discurso de Chappell Roan

Al recibir el premio al Mejor Artista nuevo en la edición 67° de los Grammy, Chappell Roan comenzó su discurso diciendo: “Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy exigiría que las discográficas y la industria que se lucra con millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y asistencia sanitaria, especialmente a los artistas en desarrollo”.

La intérprete contó que cuando firmó su primer contrato con una disquera, aún era menor de edad. Años más tarde, la empresa la abandonó, dejándola sin trabajo ni experiencia, y sin poder permitirse un seguro médico durante la pandemia.

“Fue tan devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por el sistema, y tan deshumanizada por no tener asistencia sanitaria”, explicó la joven de 26 años.

Entre 2017 y 2020, Roan lanzó varios sencillos como Love Me Anyway, California y Pink Pony Club. Sin embargo, este último tema no generó los ingresos esperados, lo que resultó en su despido de Atlantic Records, una disquera por la que han pasado conocidos artistas como Bruno Mars, Coldplay, David Guetta, Paramore, Sia, entre otros.

“Los sellos discográficos necesitan tratar su artistas como empleados valiosos con un salario habitable y seguro médico y protección… Disqueras, nosotros los tenemos a ustedes, pero, ¿ustedes nos tienen a nosotros?”, concluyó diciendo la cantante.