VIDEO – Dani Ride, el cantante que representará a Chile en la competencia internacional de Viña 2025

Actualizado el 2 de Diciembre de 2024

El artista ha participado en varios programas de televisión y ha realizado colaboraciones con reconocidas figuras de la escena nacional.

Tal como en las ediciones anteriores, el Festival de Viña del Mar 2025 contará también con la competencia internacional, en la que el cantante Dani Ride representará a Chile con su canción Infernodaga.

Desde la organización del certamen, revelaron los seis artistas de diversas nacionalidades que competirán por la preciada Gaviota de Plata y el premio en dinero.

Además, los organizadores ya se encuentran afinando los últimos detalles, y han confirmado una parrilla de artistas destacados, como Marc Anthony, Edo Caroe, Carlos Vives, Morat, Sebastián Yatra, Eladio Carrión, entre otros.

¿Quién es Dani Ride, el cantante que representará a Chile en Viña 2025?

Dani Ride es un cantante, compositor y performer chileno, nacido en Antofagasta, y referente de la comunidad LGTBQ+.

Aunque su carrera comenzó en la música cristiana, Dani empezó a aparecer en programas de televisión desde los 16 años. En 2011 formó parte del elenco de Yingo, y en 2012 participó en la segunda temporada de Factor X de TVN.

A lo largo de su carrera, también incursionó en YouTube, donde comenzó a hacer versiones en español de canciones populares. Esto le permitió convertirse en el compositor de la versión en español de uno de los singles más icónicos de Bruno Mars, Just the Way You Are.

Actualmente, Dani Ride cuenta con tres trabajos discográficos, siendo Drama Pop el tercero de ellos, en el que se incluye su canción Infernodaga.

Además, el cantante de 35 años ha realizado diferentes colaboraciones con artistas como Nicole, Francisca Valenzuela, Rebecca Black, Mariel Mariel, Supernova, Vesta Lugg, Karen Paola, entre otros.