VIDEO – Edo Caroe y su chiste sobre Piñera en el Festival: “No creo que sea discurso de odio”

24 de Marzo de 2025

Edo Caroe se refirió a la polémica generada por su chiste sobre Sebastián Piñera durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025 y que hizo que Mega recibiera numerosas denuncias ante el CNTV.

“Pasamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Piñera a Bachelet, Bachelet, Piñera. Yo creo que va a pasar la misma weá (sic) en el próximo periodo presidencial. Va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera robot. A prueba de agua esta vez sí”, disparó el comediante.

En entrevista con Luis Slimming en Entre Broma y Broma, Edo Caroe tuvo palabras para la controversia que provocó, aseverando que “en la dirección del Festival me advirtieron de ese chiste y no me censuraron nada, pudieron haberlo hecho. Yo les sugerí que no me censuren: déjenme a mí asumir las consecuencias, no monetarias, las consecuencias morales de esto. Yo como comediante voy a decidir en el escenario si es que la temperatura del público me permite hacerlo“.

Junto con ello, dejó en claro que “yo no soy antipiñerista, ni considero que el chiste sea un discurso de odio. A mí simplemente me pareció que uno como comediante no podía dejar de lado uno de los hechos más importantes que ha ocurrido el último tiempo, yo creo que era el momento”.

Edo Caroe profundizó sus palabras y reconoció que “para alguna gente fue un error y está bien, yo jamás voy en contra de la gente que se enoja, perfecto, están en toda su libertad de enojarse. Y hay gente que le pareció bien, que le pareció chistoso, pero siempre el objetivo es ese, que sea chistoso”.

Consultado sobre la acogida que tuvo su chiste sobre Sebastián Piñera en la Quinta Vergara, el comediante apuntó que “fue un chiste más y me permitieron seguir con el resto de la rutina. Lo hice y sin mala intención, la idea era hacer reír con una construcción cómica”.