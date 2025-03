VIDEO – Fallidas invitaciones y anécdotas: Pedro Ruminot reveló desconocidos detalles de su exitoso show en Viña 2025

11 de Marzo de 2025

En su visita a Entre Broma y Broma, el comediante compartió detalles inéditos sobre su exitosa presentación en el Festival.

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña 2025, Pedro Ruminot fue el último invitado en el Entre Broma y Broma, un programa de entrevistas a conocidas figuras del humor, conducido por Luis Slimming.

Durante la conversación, el comediante habló sobre su rutina, reveló a los invitados que tenía planeado llevar a la Quinta Vergara, y también desclasificó una situación que no salió como había previsto.

Pedro Ruminot se confiesa tras su paso por el Festival de Viña

Casi al inicio del programa, Luis Slimming le hizo una serie de preguntas a Pedro Ruminot, y una que llamó la atención fue si tenía planeado llevar a alguien que apareciera en el escenario durante su presentación.

“Estaba invitada la señora vístima, ella iba a entrar al final del show. Me dijo no acepto“, sostuvo el comediante desatando las risas, haciendo alusión a un reciente video viral.

A pesar de la invitación, el ex miembro del Club de la Comedia explicó que no se pudo llevar a cabo: “Ella está enferma, y la hija después me dijo está en silla de ruedas, y no se pudo”.

Pero eso no es todo, Ruminot también confesó que “estaba invitado el Zafrada”. “Yo quería entrar mucho en ese tema, pero en la práctica me fui por Adam Levine, porque Zafrada cobró muy caro y era para una cosa chiquitita nomás”, aseguró, explicando que el joven pidió millones por su participación en la Quinta Vergara.

Por otro lado, el humorista también explicó que hubo una situación que no salió como estaba previsto, una que sería un guiño al apagón que postergó su jornada al sábado 1 de marzo.

“Al inicio de la rutina decía: siempre pasa algo, y se tenía que apagar la luz. Repetí tres veces la w.. y ahí falló el iluminador, o no sé”, comentó, entre risas.

Aunque si esperaba tener éxito en Viña, Pedro Ruminot aseguró que no se esperaba ese recibimiento del público. “Estaba seguro que iba a funcionar, pero no tanto”, sostuvo.