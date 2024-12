VIDEOS – Con insultos contra Boric: las cuestionadas rutinas de George Harris

3 de Diciembre de 2024

El comediante ha desatado fuertes críticas en su contra debido a sus cuestionables comentarios.

Una nueva polémica ha surgido en torno al humorista George Harris, esta vez relacionada con unas antiguas rutinas donde, por ejemplo, se refirió con insultos al presidente Gabriel Boric, y en otra hizo referencia a la violación.

Tras ser anunciado en la parrilla de artistas del Festival de Viña 2025, el comediante venezolano no ha dejado de ser noticia debido a sus cuestionables comentarios, que han generado indignación en redes sociales.

Las cuestionadas rutinas de George Harris

Una de las rutinas está relacionada con una antigua actuación que George Harris realizó, supuestamente en Estados Unidos, donde se refirió en duros términos contra el presidente Gabriel Boric.

“Les digo a mis compatriotas que están en Chile. No les puedo decir: Ya váyanse. No, no es así. Ganó este señor. Este señor se llama… ¿Cómo que se llama él? Boric”, comenzó diciendo el humorista.

“Que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera: qué mediocre? Dejó la carrera y no terminó la puta carrera”, sostuvo contra el mandatario.

“Supuestamente estudió Derecho. Si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar, dividir, y pagar impuestos, usted no puede llevar el país”, agregó Harris.

Pero ese no es el único extracto que se ha viralizado. Además ha resurgido en redes una rutina donde George Harris hace chistes en relación a la violación de una mujer.

“La telenovela latinoamericana es un poquito de nuestra realidad, siempre hay un Carlos Alberto que aparece al final, una niña que era la dueña de todo y nadie lo sabía”, manifestó el comediante en un inicio.

“Ella vendía periódico al principio, fue maltratada por todo el elenco, se la violaron dos veces, al final se casa (…) queda paralítica, la violan otra vez en la cárcel por tercera vez, le roban al niño, queda loca, todo eso pasa de verdad”, expresó el humorista.