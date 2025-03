VIDEO – Contra el Festival y los chilenos: los descargos de George Harris tras su fracaso en Viña

11 de Marzo de 2025

El comediante en una reciente rutina aprovechó de descargarse y referirse a los polémicos momentos que vivió durante su participación en el certamen.

Compartir

A más de dos semanas de su presentación en el Festival de Viña, el comediante George Harris aprovechó un nuevo show para hacer múltiples descargos sobre varias situaciones que vivió durante el certamen.

El humorista venezolano, en un reciente video publicado en su canal de YouTube, se refirió a su fracaso y a todas las polémicas que surgieron tras su paso por la Quinta Vergara. En el video, no tuvo temor en lanzarse contra la organización del festival e incluso calificó a los chilenos como “gente depresiva”.

Los descargos de George Harris tras su fracaso en Viña

En su rutina titulada El show de George Harris, el comediante aprovechó para sincerarse sobre su fallido paso por el Festival de Viña 2025. Durante el espectáculo, desclasificó algunas situaciones y no dudó en arremeter contra varios aspectos del evento.

“La gente creía que yo me iba a poner a llorar, arrodillado perdóname un carajo, hay que reírse de esto, que es lo que a la gente más le arrecha a la gente enemiga”, comenzó diciendo el cómico.

Instantes más tarde, Harris comparó su vivencia en el certamen con un hecho ocurrido en la ceremonia de los Oscar años atrás. “Lo que pasó es como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock (…) la diferencia es que allí en ese festival no existe Will Smith, si había una figura importante, sería, no sé, Don Francisco, como que Don Francisco me haya metido un coñazo”, ejemplificó.

Luego, el humorista criticó con dureza la organización del evento, describiendo el proceso como “fastidiosísimo”, ya que tuvo que enviar su libreto en varias ocasiones. “No se lo recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada“, sostuvo Harris.

“Me subí en esa vaina sin saber lo que me esperaba. Yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica“, dijo el comediante, acusando que su fracaso era parte de un montaje.

En esa línea, el hombre de 44 años también criticó la cobertura de la prensa y aprovechó para arremeter contra los países de América del Sur. “La gente del sur es muy depresiva (…) y nosotros con un merengue adentro con ganas de vivir”, sentenció.