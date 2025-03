“Lo que hizo es de mal gusto”: Alex Hernández se va en picada contra George Harris

2 de Marzo de 2025

Revisa cuántos millones de pesos ganó el comediante venezolano por su presentación en Viña 2025.

Luego del polémico live de Instagram que realizó George Harris, donde nuevamente se quejaba del público chileno y la producción del Festival de Viña del Mar, el director del evento, Alex Hernández se fue en picada contra el humorista.

En la comentada transmisión, el comediante dijo: “Qué clase de xenofobia tan brava. No por el pueblo de Chile, por los medios de comunicación”.

“Con tantos problemas que tenemos en el mundo, y todos los medios de comunicación hablando de un comediante y de una presentación… Qué ensaña tan fuerte tienen con una nacionalidad. Qué horror, me da pena con mis compatriotas que sufren eso en Chile“, criticó Harris.

“Se está hablando de todo, hemos caído en todos los temas posibles y esto ha servido de carne de cañón de los medios de comunicación de Chile, amarillistas, que le siguen dando con todo a mi imagen y a lo que ocurrió estos días en el Festival“, disparó el venezolano.

Fueron justamente estos dichos que colmaron la paciencia del director de Viña 2025, quien se refirió brevemente a las declaraciones de George Harris.

“Lo único que voy a decir es que intenté tener códigos con él“, comenzó diciendo Alex Hernández.

“Me pareció que era una persona que merecía una pequeña defensa, y lo que él hizo es de muy mal gusto. Me parece que lo que hizo no se hace, y yo no lo haría”, expresó.

“Tenemos una lista de grandes humoristas que quieren venir y que son internacionales. Está muy equivocado”, indicó.

¿Cuánto ganó George Harris por su presentación en Viña 2025?

Según consignó La Tercera, el monto que recibió el humorista venezolano para ser parte de la cita festivalera fueron más de 28 millones de pesos.

“Según pudo saber Culto con fuentes del evento, el acuerdo incluía una performance de 50 minutos y un pago de $30 mil dólares (alrededor de $28 millones 800 mil pesos) al comediante”, revelaron.