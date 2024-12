VIDEO – Cantante urbano Barbero Exótico es baleado tras riña en barrio Bellavista

Actualizado el 8 de Diciembre de 2024

Testigos de lo sucedido auxiliaron rápidamente a Barbero Exótico, ya que lo subieron a un vehículo y lo derivaron a un hospital, mientras se viralizaron algunos videos del artista tirado en el suelo pidiendo ayuda.

Barbero Exótico, cantante del género urbano, fue baleado en un local nocturno del barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, tras verse envuelto en una riña.

Según detalló radio ADN, el artista se enfrascó en una discusión, donde su interlocutor sacó un arma e fuego y le disparó en una de sus piernas, por lo que fue llevado a un centro asistencial.

Por su parte, el cantante urbano actualizó su situación a través de redes sociales, precisando que “gracias a Dios ya estamos bien, agradecido de toda la gente que se ha preocupado por mí, no entraré en detalles para no darle pauta a una persona que tiene rencor en su corazón”.

Barbero Exótico recalcó que “siempre he hecho las cosas bien y todos saben mi caminar en la calle, siempre correcto y con respeto, nunca le he debido plata a nadie, por más que me quieran dejar mal, averigüen bien cómo fue todo”.

“A la gente que estaba preocupada por mí, gracias a Dios, ya estamos aquí, ya sanando”, indicó en su Instagram, bromeando que “no nos queda más que carretear aquí en el hospital, somos cinco que queremos carretear, así que ¿cuántas son las chiquillas?, falta copete, mujeres y algo para masticar”.