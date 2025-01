De Ultra Solo a Gata Only: cómo la música urbana chilena se ganó un puesto en la escena mundial

Actualizado el 15 de Enero de 2025

El auge de la música urbana en Chile, impulsado por el fenómeno digital y la viralización global, posiciona a nuestro país como un referente en la escena internacional, con artistas como FloyyMenor y Cris MJ liderando la revolución musical.

En los últimos años, Chile ha emergido como un actor clave en la escena de la música urbana, posicionándose como uno de los principales exportadores de géneros como el reggaetón y el trap.

La evolución de la distribución a través de las plataformas digitales y la viralización en redes sociales, como TikTok, han impulsado que artistas urbanos chilenos, como Cris MJ y FloyyMenor, hayan podido alcanzar cifras récord de reproducciones a nivel global, conquistado audiencias internacionales, derribando las barreras geográficas que antes limitaban su alcance.

Un claro ejemplo de esto fue la canción Gata Only, una colaboración que hasta la actualidad ha logrado más de 1,3 billones de reproducciones en Spotify y más de 500 millones de visitas en YouTube. Estas cifras les valieron reconocimientos como premios Billboard, además de lograr que la revista Rolling Stone la calificara como el mejor tema cantado en español de todo 2024.

Los chilenos estamos controlando

Otro fenómeno de la música urbana chilena es Pablo Chill-E, quien, gracias a su estilo y conexión con las nuevas generaciones, ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, logrando una importante expansión del trap chileno en América Latina a mediados de la década del 2010.

Esta popularidad también le permitió lograr colaboraciones de alto nivel, como lo fue su participación en el exitoso disco YHLQMDLG de Bad Bunny. Con más de 5,6 millones de oyentes mensuales en Spotify, Pablo Chill-E se ha consolidado como uno de los referentes más importantes del género en nuestro país.

Siguiendo con la ola de éxito, tenemos a Polimá Westcoast, quien en 2022 con su tema Ultra Solo, en colaboración con Pailita, arrasó en las plataformas digitales.

La canción original alcanzó gran éxito, pero fue su remix con figuras como Paloma Mami, De la Ghetto y Feid el que catapultó el single a cifras impensadas. Esta versión cuenta con más de más de 257 millones de visualizaciones en YouTube, logrando el récord de ser el estreno con mayor cantidad de reproducciones en un solo día en la historia de Chile, según datos de Spotify.

La canción no solo se destacó a nivel nacional, sino que también logró entrar en el Top 50 global de Spotify, alcanzando el puesto 42 en el ranking.

La cantante chileno-estadounidense Paloma Mami no se quedó atrás. Aunque su carrera comenzó a tropezones tras su salida del programa Rojo, el color del talento en 2018, logró superar esos obstáculos y posicionarse como una prometedora artista del género urbano.

Ese mismo año, lanzó su primer hit, Not Steady, alcanzando sorprendentes cifras de éxito. Este logro le permitió firmar al mes siguiente con Sony Music Latin, convirtiéndose en la primera artista chilena en obtener un contrato con este sello discográfico, que también trabaja con grandes figuras como Maluma, Franco de Vita, Wisin y Yandel, Thalía y Nicky Jam.

La canción Not Steady le abrió paso a otros éxitos como No Te Enamores de Mí y Fingías, consolidando su carrera en la escena musical.

FloyyMenor: de aquí pa’ la Europa

El cantante urbano Alan Felipe Galleguillos, conocido artísticamente como FloyyMenor, ha alcanzado popularidad a nivel mundial gracias a su éxito Gata Only.

Con tan solo 19 años, el joven proveniente de la ciudad de Vicuña ha sido galardonado con el premio a la Canción Latina del Año en los Billboard Global 200 por su hit junto a Cris MJ, convirtiéndose en el primer chileno en recibir este prestigioso galardón. Además, también se llevó un Billboard Music Award a la Mejor Canción Latina.

Ambos en categorías altamente competitivas, enfrentándose a reconocidas figuras como Bad Bunny, Feid, Karol G y Peso Pluma, entre otros.

Sobre el éxito que ha cosechado, el manager de FloyyMenor, Luis Arce, conversó con EL DÍNAMO y explicó que la clave de su éxito radica en su estilo único y la perseverancia que ha demostrado.

El joven artista comenzó su carrera musical a los 15 años, pero fue recién en 2023 cuando lanzó varios temas que empezaron a resonar fuertemente en la escena musical. Entre estos destacan Pa’ la Europa, Por ti jalo gatillo, Gabanna y otros más.

En ese sentido, el representante del cantante afirmó que todo el trabajo detrás de FloyyMenor, que lo ha llevado a recibir premiaciones internacionales, sirve para abrir puertas para que otros artistas urbanos den un paso más allá brillando a nivel internacional.

Además, Arce mencionó que FloyyMenor está trabajando en un nuevo álbum, esperando de continuar cosechando los éxitos que ha logrado con Gata Only, consolidándose como una de las nuevas promesas de la música urbana, en Chile y el mundo.

Chile Ultra Solo

Oliver Knust, director de Chilemúsica, asociación que busca exportar, hacer visible y posicionar el sector de la industria musical chilena, en un contexto global; reflexionó en conversación con EL DÍNAMO sobre cómo el fenómeno de la música urbana nacional se ha visto potenciado por la globalización de la industria musical.

Según él, este fenómeno probablemente no habría ocurrido si no hubiera existido “ese cambio de formato en la forma de escuchar. Esto se debe a que la gente, especialmente los jóvenes, siguen la música por recomendaciones y gracias a los algoritmos de las plataformas que van sumando gente a comunidades que no necesariamente están en tu país”.

De esta manera, la forma de escuchar se ha vuelto crucial en la expansión del género urbano chileno, lo que ha resultado en una conexión directa con audiencias globales.

Sin embargo, Knust recalcó que en un país como Chile, que históricamente ha estado aislado debido a su ubicación geográfica, este acceso global no está exento de desafíos.

“Chile es un país que realmente está aislado, es el pasaje más caro de avión de Latinoamérica, y eso ha sido un karma para nuestro país. Una complicación que no tienen otros países”, manifestó.

En este contexto, destacó que la música urbana nacional logró sobrellevar esa barrera y se ha convertido en un fenómeno no solo artístico, sino también comercial. Aunque muchos puedan pensar que este fenómeno es pasajero, el representante de Chilemúsica afirmó que el género urbano no ha dejado de crecer.

“No creo que sea un fenómeno que vaya a morir, sino que ya lleva más de 20 años instalándose”, afirmó Knust, asegurando que este fenómeno llegó para quedarse.

Crecen y facturan: las redes sociales conquistan la industria

No es novedad que las redes sociales han revolucionado muchos aspectos de la vida cotidiana, y la industria musical no ha sido la excepción.

Tomás Pérez Massad, productor musical y fundador de estudio La Salitrera, se refirió a la enorme influencia de los virales y challenges en plataformas como TikTok.

“Esto genera una tendencia alrededor de las canciones, lo que hace que la viralidad de TikTok y las historias de Instagram lleven a que la gente comience a compartir las canciones. Esto provoca que las canciones crezcan rápidamente en popularidad, siendo incluso aún más fuerte que lo que solía ser YouTube o Spotify”, comentó el experto a EL DÍNAMO.

“Gran parte de las canciones de artistas urbanos chilenos se han visto potenciadas en gran medida gracias a estas viralizaciones a través de las redes”, sostuvo el profesional, quien ha trabajado con artistas como Cease y Drefquila.

Un hecho que, según Pérez Massad, ha aumentado el crecimiento financiero de los artistas urbanos, destacando que en plataformas como Spotify los cantantes podrían llegar a ganar “un peso por play“.

La expansión y éxito de este género fueron confirmados por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) en el informe País de Músicos 2023, el cual presenta un análisis anual sobre el consumo musical chileno en plataformas de streaming.

En dicho informe se destacó que “entre las 30 canciones cantadas por chileno/as más escuchadas en Spotify desde el nacimiento de la plataforma (2013), la mitad corresponden al género urbano”.