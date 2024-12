SERNAC oficia a ticketera y productora por fallida preventa para concierto de System of a Down

17 de Diciembre de 2024

Los fanáticos de la banda norteamericana denunciaron problemas técnicos, con tiempos de espera en la fila virtual de hasta cuatro horas y caídas del sistema.

Compartir

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la ticketera LiveTickets y a Lotus Producciones, tras la fallida preventa para el concierto de System of a Down, que se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2025 en Santiago.

Esto, luego que Lotus anunciara en un primer término que la preventa de entradas se realizaría LiveTickets este miércoles 17, pero los fanáticos de la banda norteamericana denunciaron problemas técnicos, con tiempos de espera en la fila virtual de hasta cuatro horas y caídas del sistema.

Ante estos problemas, la productora informó que cambiarían de ticketera – PuntoTicket.cl– para continuar con el proceso, con el consiguiente reprogramación de la venta de entradas.

“Debido a la intermitencia y problemas técnicos en el sistema de compra de LiveTickets, la venta de entradas para System Of A Down se detiene y no continuará realizándose en dicha plataforma. A partir del 18 de diciembre a las 10 am iniciará la venta en Puntoticket.cl con la Preventa Artista y Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile. La Venta General iniciará el 19 de diciembre a las 12 pm”, fue el mensaje de Lotus.

Frente a esta situación, el Sernac solicitó a Livetickets y Lotus que informen de las medidas correctivas implementadas o que se implementarán para evitar la repetición de situaciones similares en otros eventos.

Junto con ello, monitoreará las próximas fechas anunciadas por la productora, tanto la preventa en Puntoticket.cl, como también la venta general en la misma plataforma.