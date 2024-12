Ticket de cambio en Navidad: cuál es la garantía legal y qué derechos entrega al cliente

13 de Diciembre de 2024

Este documento es esencial a la hora de querer ir a cambiar un regalo.

Muy poco queda para la Navidad donde los regalos son los protagonistas indiscutidos, pero en muchas ocasiones un no siempre logra dar con el adecuado. Es por ello, que es clave saber cómo funciona el ticket de cambio y cuáles son las garantías legales de las compras durante estas fechas.

En ese contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó una campaña para orientar a los clientes a la hora de hacer válidos los cambios de los obsequios que recibieron.

¿Qué es el ticket de cambio?

Es un derecho que entregan las tiendas comerciales de manera voluntaria y que da la posibilidad de usarlo para cambiar el producto o regalo sin manifestar causa específica.

Para hacer efectivo el ticket de cambio es importante considerar los siguientes puntos:

Las empresas ofrecen 10, 30 o 60 días para cambiar un producto con este método.

para cambiar un producto con este método. Es una política comercial voluntaria y está dirigida a satisfacer a los clientes, por lo que si es ofrecida, debe cumplirse.

SERNAC.

¿Qué es la garantía legal?

El derecho a la garantía legal señala que dentro de los primeros seis meses de la entrega del producto o servicios, los consumidores pueden solicitar:

Devolución del dinero.

Cambio de producto.

Reparación gratuita.

Para hacer efectiva la solicitud hay que realizar los siguientes pasos:

Presentar la boleta que acredite tu compra o comprobante de pago. (Ejemplo: voucher del banco, estado de cuenta de tarjeta de crédito, ticket de cambio).

que acredite tu compra o comprobante de pago. (Ejemplo: voucher del banco, estado de cuenta de tarjeta de crédito, ticket de cambio). Llevar el producto que tiene algún desperfecto.

Desde el Sernac indicaron que esta garantía legal no es válida cuando el producto no te gustó o no te quedó la talla de alguna prenda.