“Mis abogados están preparados”: Jordi Castell responde a posibles acciones judiciales de Miss Universo

20 de Diciembre de 2024

El comunicador reveló que ya cuenta con asesoría legal, y reiteró su postura sobre sus cuestionados comentarios.

Compartir

La polémica por los cuestionables dichos de Jordi Castell contra la representante de México durante la transmisión de la final del Miss Universo 2024 llegó al punto que la organización anunció que tomará acciones legales en su contra.

Al enterarse de esto, el fotógrafo no dudó en responder y anticipó las medidas que tomará para enfrentar la querella tras sus declaraciones sobre María Fernanda Beltrán.

Jordi Castell responde a posibles acciones judiciales de Miss Universo

Tras ser consultado por El Filtrador, Jordi Castell reiteró su defensa asegurando que las declaraciones que hizo acerca de la postulante fueron en tono de broma.

“Lo que yo dije de la Miss México, si no lo entendieron como una humorada, qué pena por la gente que no tiene humor. Pero yo no voy a pedir disculpas por algo que claramente es una ridiculez”, sostuvo el comunicador.

Sobre las posibles acciones legales anunciadas por la organización del certamen de belleza, el fotógrafo respondió que “serán los profesionales quienes tendrán que hacerse cargo de la situación. Por supuesto, ya me hice asesorar y me encantaría saber hasta dónde quieren llegar”.

A esto, Jordi Castell agregó: “Según lo que yo dije, no hay por dónde acusarme de una afirmación que nunca existió. Está todo hablado en un tono verbal, no estoy afirmando ni contando algo, mucho menos señalando a alguien. Pero bueno, si ellos quieren llegar hasta las últimas consecuencias, yo no tengo ningún problema”.

Para finalizar, el ex participante de Top Chef VIP aseguró que ya cuenta con asesoría legal: “Los tres abogados con los que estoy hablando están completamente preparados para esta situación. No sé por dónde van a tomar dicha acción legal, principalmente porque lo que se dijo no es una ofensa en ningún caso; todo fue planteado desde un supuesto”.