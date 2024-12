VIDEO – La decisión que llevó a Jordi Castell a convertirse en el nuevo eliminado de Top Chef VIP

Actualizado el 13 de Diciembre de 2024

El fotógrafo vivió varios contratiempos durante la preparación del plato, el que de igual manera fue considerado como uno de los peores de la noche.

En el capítulo de este jueves de Top Chef VIP, Jordi Castell se convirtió en el nuevo eliminado, luego de que no lograra convencer al jurado con su preparación de Ratatouille.

El fotógrafo enfrentó varios momentos complicados durante la prueba de eliminación, donde, por ejemplo, un descuido suyo provocó que uno de los hornos explotara. Esto, debido a que lo dejó precalentando, pero una filtración de aceite provocó el incidente.

“Me apaniqué“, reconoció el participante mientras intentaba continuar con su trabajo, pero usar otro horno, que no estaba precalentado, lo derrotó. “Me quedó como el pi…“, aseguraba a sus compañeras.

Al momento de presentar su Ratatouille ante los jueces, su principal crítica no estuvo en la cocción, todo lo ocurrido con los hornos, sino en la elección del tomate. Castell utilizó el larga vida, que es mucho más ácido que uno pera, por ejemplo.

Finalmente, el panelista de Tal Cual junto con Rayén Araya fueron los peores platos presentados en la prueba y los chefs se inclinaron por eliminar al primero.

“Me voy con sentimientos de mucha gratitud. Lo pasé bien, en general lo pasé muy bien. Quiero agradecerle a todo el equipo, el aprendizaje de ustedes (jurado). Fueron puras cosas agradables”, aseveró Jordi Castell tras conocer que era el nuevo eliminado de Top Chef VIP.

En ese momento, quiso hacer una particular petición que era poder llevarse los cuchillos del programa. “Es que son muy prácticos”, indicó.