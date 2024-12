VIDEO – El importante hito que logró Eskarcita en la competencia de Top Chef VIP

31 de Diciembre de 2024

La participante logró sorprender e impactar a los jueces del programa, quienes tomaron una importante decisión respecto a la ex Gran Hermano.

Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita, dio un importante paso en la competencia de Top Chef VIP luego de que destacara por sobre sus compañeras con una especial preparación.

En primera instancia, el espacio culinario de Chilevisión comenzó con una prueba donde había que realizar uno de los siguientes platos: solomillo de cerdo con papa chancada, cancato de salmón, pot pie de vacuno y pastel de choclo.

Para ello se formaron tres duplas, de las cuales dos clasificarían a la siguiente etapa donde se elegiría a la primera Top 5.

De esta forma, el jurado decidió que fueran Eskarcita con María José Bello junto a Cony Capelli y Disley Ramos, las que pasarían a la siguiente prueba buscando avanzar. Ahí, las cuatro debieron realizar sus preparaciones para luego emplatar frente a los chef.

Tras deliberar, los jueces eligieron que Eskarcita se convirtiera en la primera Top 5 de Top Chef VIP destacando su crecimiento y la evolución que ha tenido a lo largo del programa.

“Hemos sido testigos de tu crecimiento. Estamos tremendamente contentos que te hayas reintegrado al equipo. De verdad que es un orgullo verlo, vivirlo”, declaró Fernanda Fuentes.

La ex Gran Hermano, en tanto, señaló: “Me abrazo y me felicito, porque nunca pensé que iba a llegar hasta acá“.