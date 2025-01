“Lo hice de impulsiva y despechada”: el mea culpa de Daniela Aránguiz sobre críticas a Jorge Valdivia

Actualizado el 13 de Enero de 2025

La comunicadora aseguró estar arrepentida de sus duros dichos, y reveló cómo algunas decisiones hicieron que mejorara su situación familiar.

Daniela Aránguiz sorprendió al reconocer que está arrepentida de los antiguos comentarios que hizo contra su ex esposo y padre de sus hijos, Jorge Valdivia.

Las declaraciones fueron parte del podcast No me encasilles, junto a las ex Mekano Fernanda Brass y Yanina Halabi. En este espacio, Aránguiz admitió que se retracta de las duras críticas que lanzó hacia el ex futbolista durante el tiempo en que estuvieron separados.

Todo esto, mientras Valdivia se encuentra viviendo en su casa, cumpliendo arresto domiciliario nocturno por los delitos de violación y abuso sexual, por los cuales está siendo investigado.

El mea culpa de Daniela Aránguiz sobre Jorge Valdivia

Durante la conversación, Daniela Aránguiz reflexionó sobre cómo su honestidad le ha afectado a lo largo del tiempo: “Yo siempre lo digo, es mi mejor virtud y mi peor defecto. De repente, sin querer, le he hecho daño a harta gente, que quizás ahora me puedo arrepentir”.

En ese sentido, la panelista de Only Fama se sinceró y confesó: “Una de las cosas es haber hablado todas las w… que hablé de mi ex marido, me arrepiento. Lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia”.

A esto, la comunicadora agregó: “Hay veces en que se te sale de las manos. Cuando tú eres impulsiva, te hierve y lanzas”.

Fue entonces cuando Yanina Halabi le aconsejó evitar hablar negativamente sobre el padre de sus hijos. Aránguiz estuvo de acuerdo y declaró que, con el tiempo, decidió poner fin a los conflictos públicos: “Yo, al año y medio, un día dije, ya, chao, se acabó este tema. Pedí por favor, ya, parémosla”.

Finalmente, Daniela Aránguiz destacó cómo este cambio impactó positivamente en su relación familiar: “Es lo mejor que uno puede hacer, porque después de eso tuvimos una muy bonita relación como papás, no como pareja. Pero como papás, una muy bonita relación”.