“Pensé que…”: el mea culpa de Daniela Aránguiz por la relación de Camila Andrade con Francisco Kaminski

Actualizado el 11 de Enero de 2025

Daniela Aránguiz realizó su mea culpa en el programa Sígueme, donde dijo que "el tiempo nos puede hacer cambiar de opinión".

Compartir

La influencer y panelista de farándula Daniela Aránguiz reconoció que dudaba del amor de Camila Andrade por Francisco Kaminsky, e hizo un mea culpa a casi un año del inicio de la relación que puso fin al matrimonio del animador con Carla Jara.

La ex esposa de Jorge Valdivia se refirió al tema en el programa Sígueme, de TV+, donde admitió que ella pensaba que esa relación duraría muy poco.

Sin embargo, Daniela Aránguiz dijo que con el paso de los meses ha cambiado su percepción de la pareja conformada por la ex miss Chile y el animador.

El mea culpa de Daniela Aránguiz

En esa línea, la panelista de farándula aseveró que “yo mal pensaba que Camila no estaba enamorada de Kaminski. Siempre pensé que lo estaba utilizando para subir peldaños en esto de la televisión“, dijo.

A continuación asumió que “me equivoqué, porque ya pasó mucho tiempo y van a cumplir un año juntos y la veo súper enamorada. Y creo que Chilevisión se está perdiendo a una tremenda comunicadora, porque Camila Andrade lo hace muy bien en televisión”, añadió.

Además, la ex chica Mekano también reconoció que estuvo errada cuando hace unos meses aseguró que Camila había entrado con protección a Gran Hermano 2, ya que luego de eso fue parte tanto del nuevo SQP como de Primer Plano, ambos transmitidos por Chilevisión.

“El tiempo nos puede hacer cambiar de opinión, por eso es que hoy día me doy vuelta la chaqueta con Camila Andrade. Creo que me equivoque, y cuando uno se equivoca, tiene que asumirlo“, aseguró la ex de Jorge Valdivia.