VIDEO – “Por favor, páguenme”: Camila Andrade reveló detalles del conflicto con productora por despido de programa de La Red

10 de Febrero de 2025

La modelo fue despedida de La Caja de Pandora debido a su relación con Francisco Kaminski y acusó a una productora de no pagarle a ella y a otros miembros del equipo.

Camila Andrade fue la última invitada al programa Sin Editar de Pamela Díaz, y ahí se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal, confesando que una productora aún le debe dinero por un programa que realizó en La Red.

En 2024, la modelo fue despedida de su puesto como animadora de La Caja de Pandora, luego de que se conociera públicamente su relación con Francisco Kaminski, poco después de su polémica separación de Carla Jara. La noticia impactó rápidamente en su vida laboral, y la comunicadora aseguró que, tras esto, muchas puertas se cerraron para ella. Sin embargo, su participación en Gran Hermano marcó un cambio importante.

Camila Andrade reveló deuda de productora por despido de programa de La Red

Durante la entrevista, Camila Andrade aseguró que su ingreso al reality la ayudó en varios aspectos. “Fue lo mejor que me pasó y en distintos ámbitos, emocional, personales, familiares laborales, porque a mí me echaron de mi trabajo”, afirmó.

Pamela Díaz, sorprendida, le preguntó: “¿Espérate, ustedes los echaron de verdad por ese tema?”, a lo que Andrade asintió con la cabeza, confirmando que efectivamente la desvinculación fue debido a esa situación.

Sobre su despido y el término del espacio televisivo, la ex Miss Chile confesó que “fue por todo, porque no se sostenía comercialmente… igual el programa ya murió”. A lo que agregó: “Más encima me deben plata”.

Al instante, La Fiera le preguntó si el canal La Red era el responsable de la deuda, a lo que Andrade aclaró que no era el canal, sino una productora.

“Hago un llamado al señor Cristián Awad e Ignacio Bustamante, por favor páguenme”, expresó la comunicadora, asegurando que la deuda también afecta a otros miembros del equipo, incluyendo a Kaminski.

Visiblemente molesta, la ex Gran Hermano sostuvo: “Te juro que me da mucha lata porque yo adoro a la gente de La Red. Yo adoro a la gente con la que trabajo, formé lazos tan bacanes. Respeto mucho a la gente de técnica, a los productores de piso, a todo el mundo”.

En ese sentido, la modelo de 34 años cuestionó por qué no se les estaba pagando a los trabajadores asegurando que a muchos les deben por largo período de tiempo. “Digo, ¿por qué no se les va a pagar lo que ellos trabajaron durante casi un año? Es mucho”, criticó.

Finalmente, Camila Andrade cerró el tema afirmando que La Caja de Pandora que animó con Kaminski “fue un programa injusto”.