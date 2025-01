FOTOS – Las inéditas imágenes de Dua Lipa en Chile

A través de sus redes sociales, la reconocida cantante británica Dua Lipa compartió una serie de fotos de su estadía a Chile.

La cantante de 29 años se encuentra en el país para participar en una campaña publicitaria que grabó con la marca Yves Saint Laurent.

Después de llegar a Calama a principios de esta semana, Dua Lipa fue vista ayer y hoy en el centro de Santiago al salir del famoso Club de la Unión.

“Los aeropuertos odian verme venir”, escribió la artista en una publicación en su cuenta de Instagram y X la que obviamente se llenó de fanáticos celebrando su presencia en el país.

En uno de los videos compartidos se ve a Dua Lipa jugando con el viento en el desierto, mientras imita a un muñeco de aire. “Puedes ir por este lado o por este lado”, dice a la cámara al mismo tiempo que ondea sus brazos.

En otra de las imágenes, la cantante se ve posando frente a un espejo vistiendo un top negro y altos pantalones de sastre, en lo que sería un salón del Club de la Unión.

Según informaron los seguidores en redes sociales, la cantante saludó de manera afectuosa a sus fans que la esperaban en la Alameda. Con una sonrisa, les lanzó besos e incluso les hizo un corazón con las manos, generando gran entusiasmo entre las personas presentes.

you know an airport hates to see me coming pic.twitter.com/WogNEII2Fh