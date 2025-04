FOTO – Cuáles fueron los personajes que murieron en el final de The White Lotus

Actualizado el 7 de Abril de 2025

Con un último episodio de 90 minutos, la serie que se ambientó en Tailandia en esta temporada, terminó con el misterio de quiénes fueron los que terminaron siendo asesinados.

La noche de este domingo se emitió el final de la tercera temporada de The White Lotus, donde finalmente conocimos cuáles fueron los personajes que murieron, acabando así con el misterio.

El capítulo titulado Amor Fati, llevó al clímax a todas las tramas de los personajes y aunque muchos auguraban quiénes podían perder la vida, hubo varias sorpresas en el camino.

Esta nota contiene spoilers, por lo que si aún no has visto el octavo episodio de la tercera temporada te recomendamos no seguir leyendo.

Por ejemplo, Timothy Ratliff (Jason Isaac), agobiado por el escenario judicial que se le avecinaba, decidió usar las semillas de una fruta venenosa para quitarle la vida a toda su familia, menos a su hijo menor, Lochlan (Sam Nivola). Sin embargo, el empresario se arrepiente a última hora, sin tomar en consideración que dejó parte de la preparación en la juguera.

A la mañana siguiente, sin lavarla, el joven la utilizó para prepararse un batido, lo que terminó afectando su cuerpo. Todo daba a entender que el veneno había hecho lo suyo y fue su propio padre el que lo encontró tirado en el suelo. Pero, para sorpresa de todos, Locky terminó salvándose, probablemente porque no había suficiente veneno en la preparación que hizo.

Quienes sí perdieron la vida fueron Rick (Walton Goggins) y su esposa Chelsea (Aimee Lou Wood), luego de que el primero finalmente asesinara a Jim (Scott Glenn), el dueño del hotel y supuestamente el responsable de matar a su padre. Pero en ese momento, la propia Sritala (Lek Patravadi) le confiesa que su esposo es su padre.

En medio de ese, se genera una balacera entre Rick y los guardaespaldas de la dueña del hotel, quienes terminan matando a Chelsea. Cuando el sujeto cargaba el cuerpo de su mujer, apareció Gaitok (Tayme Thapthimthong), el que finalmente tuvo su momento como héroe y le disparó al huésped.

Con este final, The White Lotus cerró su tercera temporada y los fanáticos ya esperan impacientes cuál será la nueva locación de lo que será el próximo ciclo.