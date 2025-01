Mujer perdió más de $867 millones: Qué dijo Brad Pitt sobre la estafa con su imagen creada con inteligencia artificial

18 de Enero de 2025

La decoradora de interiores pensó que mantenía una relación virtual con el actor, por lo que accedió a transferirle el dinero para un supuesto tratamiento médico.

Compartir

Una mujer francesa de 53 años fue estafada con US$850.000 (unos $867 millones chilenos) por un hombre que se hizo pasar por el actor, Brad Pitt, utilizando la inteligencia artificial.

Según informó el canal de televisión francés TF1, la decoradora de interiores pensó que mantenía una relación virtual con el actor, por lo que accedió a transferirle el dinero para un supuesto tratamiento médico con lo que eran los ahorros de toda su vida.

Luego de las repercusiones y la viralización de las fotos enviadas a la víctima, Brad Pitt se refirió al tema a través de su equipo de prensa.

“Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades”, fueron las palabras del actor de Había una vez en Hollywood.

“Este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, remarcó.

Recordemos que Brad Pitt no utiliza redes sociales, aunque sí hay varias cuentas creadas por sus fanáticos.

“Era el hombre perfecto”, dijo la mujer estafada por el falso Brad Pitt

Según relató la mujer, el primer contacto con el estafador ocurrió en febrero de 2023, cuando ella creó una cuenta en Instagram. A través de esa red social, los delincuentes le enviaron un mensaje.

La víctima explicó que fue contactada por alguien que se hizo pasar por Jane Etta Pitt, el nombre de la madre de Brad Pitt.

En sus mensajes, la falsa madre del actor le dijo que su hijo necesitaba a alguien como Anne. Al día siguiente, la mujer recibió un mensaje del supuesto Brad Pitt, comenzando una relación que duró más de un año y medio.

La víctima admitió que al principio dudaba de la autenticidad de los perfiles de Instagram, pero le enviaron un pasaporte falso y mensajes que aparentemente provenían de personas cercanas al actor.

También le compartieron imágenes y videos creados con inteligencia artificial. “Era el hombre perfecto”, dijo la mujer, quien detalló que el supuesto Brad Pitt le enviaba mensajes románticos y poemas.