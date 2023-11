Brad Pitt responde a las duras declaraciones de su hijo Pax en su contra

22 de Noviembre de 2023

Fuentes cercanas a la estrella de Hollywood, Brad Pitt, aseguran que el actor no es indiferente a los insultos de su hijo Pax revelados en los últimos días. El joven acusó que el actor “convirtió su vida en un infierno”.

Gran revuelo causó la filtración de una publicación de Pax Jolie-Pitt, hijo de los famosos actores de Hollywood Angelina Jolie y Brad Pitt, en contra del protagonista de “El Club de la Pelea”. El joven de 19 años posteó a través de sus historias de Instagram un duro mensaje en donde acusaba al intérprete de “Seven” de ser “un ser humano horrible” y que “convirtió su vida en un infierno”.

En detalle, durante el día del padre del 2020 Pax Pitt compartió una foto del ganador del Óscar junto con un mensaje lleno de odio.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”, escribió el joven vietnamita adoptado por la pareja en 2007, cuando tenía 3 años.

Pax Thien Jolie-Pitt es el hijo mayor de la pareja hollywoodense quien anunció su divorcio en 2016 “por diferencias irreconciliables”. Tiempo después, Angelina Jolie presentó una denuncia en contra del actor por haberla agredido física y verbalmente durante un vuelo privado, ataque que también habría afectado a sus seis hijos Pax, Maddox, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Respuesta de Brad Pitt a los insultos de su hijo Pax

Luego de la filtración de los duros mensajes desde la cuenta personal del joven vietnamita, el diario The Sun aseguró que un amigo cercano a Brad Pitt habría mantenido contacto con el actor.

“Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos y es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de ‘mala persona’ cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno y eso lo dice todo”, manifestó el cercano a Brad Pitt.

Hasta el momento, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt se han referido públicamente a los dichos de su hijo, sin embargo, según los rumores de Hollywood, el actor no se relaciona con sus hijos desde 2016.