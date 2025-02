Qué es la prosopagnosia, el trastorno que afecta a Brad Pitt

15 de Febrero de 2025

Esta enfermedad puede estar presente desde el nacimiento o ser adquirida tras sufrir alguna lesión cerebral, enfermedades neurodegenerativas u otras afecciones neurológicas.

El exitoso actor Brad Pitt, protagonista de películas como Troya, Los Siete Pecados Capitales y Érase una vez en Hollywood, reveló el trastorno que le afecta.

El padecimiento fue identificado como prosopagnosia, también llamada “ceguera facial”, una condición neurológica que le genera confusión en su vida social y profesional.

Según explicaron desde Mayo Clinic, esta enfermedad afecta la capacidad de una persona para reconocer rostros, incluidos los de sus familiares y amigos cercanos.

Asimismo, indicaron que gracias a un estudio se determinó que la prosopagnosia puede estar presente desde el nacimiento o ser adquirida tras sufrir alguna lesión cerebral, enfermedades neurodegenerativas u otras afecciones neurológicas.

En conversaciones con revistas como GQ y Esquire, Brad Pitt ha confesado sentirse avergonzado por no poder reconocer caras, lo que ha provocado que algunos lo vean como una persona arrogante. “¡Nadie me cree!”, dijo en 2022.

“Mucha gente me odia porque cree que les falto el respeto”, aseguró el actor a Esquire. “Así que juro por Dios que durante un año dije: Este año voy a admitirlo y decirle a la gente: ‘Bueno, ¿dónde nos conocimos?’. Pero la cosa empeoró. La gente se ofendió aún más”, lamentó el actor.

“De vez en cuando, alguien me da contexto y le digo: Gracias por ayudarme. Pero hago enojar a más gente. Me dicen: Estás siendo egoísta. Estás siendo engreído. Pero para mí es un misterio. No puedo entender una cara y, sin embargo, vengo desde un punto de vista estético de diseño”, agregó.

En cuanto a la cura de este padecimiento, Clinica Mayo indicó que no hay una solución específica como tal, sino que hay tratamientos disponibles para que la persona pueda hacer más llevadero el trastorno, y así tratar de mejorar su vida social y profesional.

Estas serían técnicas como identificar la voz, forma de caminar u otras características de una persona para reconocer quién esta cerca sin la necesidad de tener que mirar su rostro.