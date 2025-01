VIDEO – Revive la rutina a punta de karaoke de Yolanda Carmín en el Festival del Huaso de Olmué 2025

19 de Enero de 2025

La comediante apeló a la música para contar sus historias de desamor, pero el público del Patagual perdió la paciencia y Carmín fue abucheada

Una compleja situación debió sortear la comediante Yolanda Carmín en el Festival del Huaso de Olmué 2025, quien tuvo una singular rutina donde mezcló algunos chistes con canciones de antaño.

Luego de los primeros minutos en que la comediante apeló a la música para contar sus historias de desamor, el público del Patagual perdió la paciencia y Carmín fue abucheada por los asistentes que esperaban otro tipo de espectáculo.

Hubo pocos chistes, anécdotas o historias típicas de los standuperos ya que la perfomance de Yolanda se basaba solo en canciones.

“Me sentí cómoda, pero yo creo que como en la vida hay personas que tomaron la propuesta y otras personas que me gritaban como ‘chiste, chiste’, querían, chiste, entonces en el fondo la comedia musical también es un área y una rama distinta, así que totalmente agradecida de haber tenido la oportunidad de poder mostrar algo de mi trabajo, no se pudo mostrar en su totalidad, pero obviamente quedo súper motivada de poder seguir mostrando mi trabajo en distintos lugares”, relató la comediante tras su paso por el Festival del Huaso de Olmué.

“Siento que el Patagual es una experiencia… imagínate, yo tengo 42 años, obviamente ya tengo una experiencia, pero también me quedan muchos años por seguir mi labor, yo soy muy de escenario, así que voy a seguir actuando, obviamente es mi trabajo”, añadió.

“Yo creo que siempre está la opción A y la opción B, la opción A es que la gente recepcione muy bien un trabajo y la opción B es que no tanto”, dijo sobre las pifias a su rutina.

“Acá yo siento fue como mitad y mitad. Había gente que estaba súper motivada y gente que decía ‘no, que no canté, que no canté, entonces, era como mitad y mitad, pero también estaba el riesgo en hacer algo que no se ve mucho tampoco. La comedia musical no es algo que sea como tan masiva y hay más costumbre estándar como de chistes, y lo mío eran más situaciones, más analizar las letras, pero claramente no daba el tiempo de poder desarrollar el texto, porque había mucho grito”, concluyó.