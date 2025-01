FOTOS – Los emotivos recuerdos que compartió el Negro Piñera tras ser dado de alta de la clínica

21 de Enero de 2025

El músico compartió una serie de imágenes junto a reconocidas figuras del espectáculo nacional.

Compartir

Tras varios días internado en una clínica, Miguel Negro Piñera reveló que finalmente fue dado de alta, una noticia que celebró compartiendo emotivos recuerdos a través de sus redes sociales.

El hermano del ex presidente Sebastián Piñera sorprendió a fines del año pasado al revelar que padece de leucemia aguda, y que los médicos solo le dieron meses de vida. Por esta razón, el músico tuvo que someterse a una serie de exámenes médicos cuyos resultados no fueron alentadores, lo que lo llevó a permanecer una semana internado en un centro médico.

Sin embargo, fue este 21 de enero cuando el Negro Piñera compartió: “Por fin me dieron de alta, feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias. No saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios los leo todos”.

Los emotivos recuerdos que compartió el Negro Piñera tras ser dado de alta

Luego de ser dado de alta, el Negro Piñera celebró compartiendo antiguos registros en Instagram con conocidos rostros del espectáculo, sacando a la luz inéditos encuentros.

“Con Chino Ríos y Nico Massú, del año del loly, en mi club entre negros, a pura agua mineral”, escribió el cantante, acompañando su mensaje con emojis riendo y una fotografía con los ex tenistas.

INSTAGRAM.

En otra publicación, mostró un momento que lo marcó como artista, explicando: “Tuve el honor de cantar con Los Jaivas. En la foto, con Mario Mutis. Tremendo show”.

Las fiestas también fueron protagonistas, por lo que Piñera compartió: “Con Zamorano, Marcelo Salas y Fabián Stacy en mi club en Playa del Carmen, México. Años atrás de carrete. Lindos recuerdos. Felices los cuatro y bien prendidos”.

INSTAGRAM. INSTAGRAM.

Finalmente, dos figuras que no podían faltar en su recopilación de recuerdos fueron Cecilia Bolocco y Carla Ochoa. “Las dos reinas, la Bolocco y la Carlita, me encantan las dos. Me siento mejor que nunca, en mi mejor momento. ¡Cuidado con esas manitos negrito! Me maquillaron pal loly”, cerró escribiendo, junto a una foto donde aparecían los tres abrazados.