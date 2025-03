Gala de Viña y Lican Ray: así fueron los últimos shows del Negro Piñera

Actualizado el 28 de Febrero de 2025

Días antes de ser internado, el cantante asistió a la Gala de Viña y, posteriormente, realizó un íntimo show en un restaurant en la Región de La Araucanía.

Compartir

Justo una semana después de su participación en la Gala de Viña 2025 y seis días después de su show en Lican Ray, Miguel Negro Piñera murió la tarde de este viernes 28 de febrero.

Desde el pasado lunes que el cantante estaba internado en la Clínica Alemana de Temuco tras sufrir dos trombosis y dos paros cardiorrespiratorios. Pese a que el recinto de salud privado emitió todos los días un parte médico para dar cuenta de su estado, ninguno de ellos evidenciaron una evolución. Al contrario.

Antes de descompensarse, el Negro Piñera tuvo sus últimas apariciones públicas, primero en Viña del Mar, donde protagonizó un especial show donde interpretó Un Beso y una Flor de Nino Bravo. En ese momento, además, vivió un emotivo reencuentro con su ex pareja, Carla Ochoa.

En dicha instancia, la ex modelo señaló que “no lo veía hace tres años. Esta gala preciosa me dio la oportunidad de volver a abrazarlo. Me gusta verlo con tanto ánimo, alegría y sentido del humor. Qué bien le hace sentir el cariño de toda la gente”.

Piñera, por su parte, no pudo evitar emocionarse al ver el apoyo y el cariño que le transmitió el público que esa noche llegó al Sporting. Incluso aseguró que “queda Negro para rato”, sin saber que siete días después, dejaría este mundo.

El último show del Negro Piñera

Tras su participación en la Gala de Viña, el Negro Piñera se trasladó hasta la Región de La Araucanía, donde tuvo su último show. Fue el sábado cuando se presentó en la localidad de Lican Ray, precisamente en el restaurant El Turista. De hecho, su dueño, compartió algunos registros de lo que se vivió esa noche.

César Zagal, dueño del local, declaró a T13 que “el Negro estuvo en mi restaurante el día sábado 22, ese día el Negro fue como si estuviese en el Festival de Viña actuando, estaba feliz, contento, no se quería ir, compartió con todo el mundo, ese día jamás se sintió mal”.

Al día siguiente, ambos realizaron un tour por las localidades de Pucón y Villarrica. Pero fue la madrugada del lunes cuando Piñera comenzó a sentirse mal. “El día lunes en la mañana fue netamente un dolor en la pierna, no recuerdo cuál de las dos, tampoco fue un ingreso de urgencia, fue por un dolor”, afirmó.