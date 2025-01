Entre premios, nominaciones y críticas: actrices y director salen en defensa de Emilia Pérez

27 de Enero de 2025

La cinta se convirtió en la producción de habla no inglesa con más nominaciones en la historia de los Oscar.

La película Emilia Pérez ha generado gran controversia tras posicionarse como uno de los títulos más fuertes de la temporada de premios, y tanto sus protagonistas como el director no dudaron en salir en su defensa.

A pesar de las críticas recibidas, que acusan a la cinta de tratar temas como el narcotráfico, la violencia y las desapariciones de manera superficial, la película ha mantenido su popularidad a nivel internacional.

El musical, ambientado en México pero rodado en su mayoría en Francia, ganó cuatro Globos de Oro, cinco Premios del Cine Europeo y fue nominado a 11 Baftas. Junto con esto, se convirtió en la cinta de habla no inglesa con más nominaciones en la historia de los Oscar, con un total de 13 postulaciones.

Actrices en defensa de Emilia Pérez

En una entrevista con EL PAÍS, Karla Sofía Gascón, actriz española que interpreta a Emilia Pérez, se sinceró sobre la recepción del público ante las múltiples nominaciones del filme.

“Hay una lucha de personas, retrógradas o con poca capacidad mental, que están en contra de la libertad y del respeto, del cariño, del amor y de una sociedad justa e igualitaria. La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones”, confesó Gascón.

Sobre la mala acogida que ha sufrido Emilia Pérez en México, la actriz negó que existan problemas reales: “Lo que hay es ruido de redes. El público quiere Emilia Pérez. Lo disfruté en las primeras proyecciones en el festival de Morelia y se volvió a repetir hace unos días cuando estuvimos promocionando el estreno. Algunos en redes sociales la atacan porque, sencillamente, la protagonizo yo”.

Por su parte, Adriana Paz, la única mexicana en el elenco, se mostró contraria a los comentarios que circulan en redes sociales. “He oído a gente decir que es ofensiva para México. Quiero saber por qué, porque yo no lo he sentido así. Y he preguntado a algunas personas en las que confío, no solo como artistas sino como personas, y no lo sienten así, así que estoy tratando de entender”, manifestó la intérprete.

Finalmente, Zoe Saldaña explicó a la BBC que es importante permitir que los cineastas lleven a cabo su visión artística, incluso cuando el tema es delicado.

“Creo que vivimos tiempos muy delicados, en los que las comunidades están muy preocupadas por la exactitud de su representación (…) Creo que Jacques siempre fue respetuoso, siempre fue muy amable, con su forma de abordarlo”, comentó una de las protagonistas.

La confesión de Jacques Audiard en medio de las críticas

En medio de las críticas, el director de cine francés Jacques Audiard, reveló que visitó México en varias ocasiones con la intención de rodar allí Emilia Pérez y de elegir al elenco.

“Tenía la idea de hacer una ópera de Emilia Pérez y luego me asusté un poco, sentí que necesitaba inyectarle algo de realismo”, explicó.

“Fui a México, y también exploramos allí durante el proceso de casting, quizá dos o tres veces y algo no funcionaba. Y me di cuenta de que las imágenes que tenía en la cabeza de cómo sería no coincidían con la realidad de las calles de México. Ahí era demasiado ordinario, demasiado real. Tenía una visión mucho más estilizada en mi mente. Así que la llevamos a París y reinyectamos en ella el ADN de una ópera”, sostuvo Audiard.

“Puede que sea un poco pretencioso por mi parte, pero ¿necesitaba Shakespeare ir hasta Verona para escribir una historia sobre ese lugar?”, respondió el guionista.