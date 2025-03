VIDEO – Anora dio el golpe y la sorpresa de la noche: revisa a todos los ganadores de los Oscar 2025

3 de Marzo de 2025

La 97ª versión de la ceremonia más importante del cine tuvo varias sorpresas, ganadores y perdedores.

La noche de este domingo 2 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Oscar 2025, oportunidad en la que conocimos a los ganadores de las 23 categorías. La más importante, Mejor Película, se la adjudicó, de forma sorpresiva para muchos, Anora, la cual se convirtió en la gran ganadora de la noche.

El evento comenzó con un medley de Cynthia Erivo y Ariana Grande el cual fue ovacionado por el público en el Dolby Theater. Luego vino el clásico monólogo del animador, que en esta oportunidad fue Colban O’Brian, el cual no evitó referirse a la polémica que ha protagonizado Karla Sofía Gascón, opacando el desempeño de Emilia Pérez en la temporada de premios.

Si bien varias categorías se la adjudicaron nombres que eran algo seguro, como Kieran Culkin en Mejor Actor de Reparto y Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto, las sorpresas abundaron. Sobre todo con la cinta que encabezó Sean Baker, el que además se llevó las estatuillas a Mejor Guion Original, Mejor Edición y Mejor Director.

En Mejor Actriz todos apostaban porque Demi Moore se llevaría su primer Oscar por La Sustancia, pero para sorpresa de todos fue Mikey Madison la ganadora del galardón que entrega La Academia.

La controversial Emilia Pérez, además del premio a Saldaña, solo se quedó con Mejor Canción Original, siendo una de las grandes perdedoras de la noche.

Los ganadores de los Oscar 2025

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin.

Mejor Película Animada

Flow.

Mejor Corto Animado

In the Shadow of the Cypress.

Mejor Guion Original

Sean Baker – Anora.

Mejor Guion Adaptado

Peter Straughan – Conclave.

Mejor Vestuario

Paul Tasewell – Wicked.

Mejor Maquillaje y Peinado

La Sustancia.

Mejor Edición

Sean Baker – Anora.

Mejor Actriz de Reparto

Zoe Saldaña – Emilia Pérez.

Mejor Diseño de Producción

Wicked.

Mejor Canción Original

El Mal de Emilia Pérez.

Mejor Cortometraje Documental

The Only Girl in the Orchestra.

Mejor Documental

No Other Land.

Mejor Sonido

Dune: Part Two.

Mejores Efectos Especiales

Dune: Part Two.

Mejor Cinematografía

The Brutalist.

Mejor Película Extranjera

Aún Estoy Aquí (Brasil).

Mejor Banda Sonora

The Brutalist.

Mejor Actor

Adrien Brody por The Brutalist.

Mejor Director

Sean Baker por Anora.

Mejor Actriz

Mikey Madison por Anora.

Mejor Película

Anora.