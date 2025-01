VIDEOS – “Caricatura insensible” y “basura”: las duras críticas mexicanas que enfrenta la película Emilia Pérez

21 de Enero de 2025

La película generó controversia por su representación de la cultura mexicana, los delicados temas que abordó y el desinterés del director por investigar el país antes de su realización.

Compartir

La película Emilia Pérez ha desatado una gran polémica y ha sido objeto de numerosas críticas, incluso antes de su estreno oficial en países como México y Chile.

A pesar de haber sido reconocida por la industria cinematográfica, obteniendo cuatro Globos de Oro, 11 nominaciones al BAFTA y posicionándose como una de las principales candidatas a recibir múltiples nominaciones al Oscar, las reacciones de los mexicanos han sido mayormente desfavorables.

El filme aborda temas extremadamente delicados en México, como la violencia, las desapariciones forzadas y el narcotráfico. Una de las críticas más recurrentes se centra en la falta de representación de la cultura mexicana, lo que ha generado malestar entre los espectadores. Esto se debe, en parte, a que el elenco cuenta con solo una actriz mexicana (Adriana Paz) y a la sensación de que los diálogos resultan forzados o poco naturales.

Todo esto, considerando que el director de Emilia Pérez es el cineasta francés Jacques Audiard, quien reconoció que desconoce la cultura mexicana y nunca ha visitado el país, llevando a muchos a cuestionar la perspectiva desde la cual se abordan estos temas tan complejos.

Las duras críticas mexicana que enfrenta la película Emilia Pérez

“Una caricatura un tanto insensible de México”

El influencer y crítico de cine Javier Ibarreche no dudó en expresar sus opiniones sobre Emilia Pérez, señalando que, personalmente, no logró conectar con la cinta por varias razones. Sin embargo, comenzó diciendo que uno de los puntos que más llamó le llamó la atención fue “el ruido que la película ha hecho en diferentes festivales”.

Otro aspecto que no lo convenció fue la categorización del filme como un musical. “No soy ningún experto en musicales, pero buena parte de las canciones se sienten así, como diálogo cantado. Como si no hubieran sido pensadas como canciones”, manifestó Ibarreche.

Además, el crítico cuestionó el tono de la película, afirmando que “no es claro si es una denuncia, no es claro si es una parodia. Se siente, y esto es a lo que a mí me supo la película, pero se siente como una caricatura un tanto insensible de México, hecha por alguien que ha visto México, sobre todo a través de películas gringas”.

A pesar de mostrar su descontento con Emilia Pérez, Ibarreche invitó a la audiencia a formar su propia opinión y llegar a sus propias conclusiones sobre la cinta.

“El destino final de esta obra es en la basura”

Una de las críticas más tajantes vino del productor mexicano Pete Manzur, quien comparó Emilia Pérez con una banana clavada en la pared de un museo.

A través de un video en sus redes sociales, el cinéfilo sostuvo que el filme “solo es para llamar la atención, para que algunos críticos llamen al director un vanguardista e incomprendido, pero realmente sabemos que el destino final de esta obra es en la basura”.

Manzur también expresó su indignación ante el hecho de que el propio director de la película, Jacques Audiard, admitiera en una entrevista que no realizó una investigación profunda sobre México para la producción. “No, no estudié tanto. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco”, confesó el director.

Ante la repercusión de sus dichos, Audiard en un entrevista con CNN se disculpó con quienes no están contentos con la cinta: “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”.

Pese a sus palabras, Pete Manzur se lanzó con todo y le respondió: “Sus disculpas después de los reclamos no son más que una estrategia de publicidad para seguir llenándose de premios que no merece, así que por favor deje de insultarnos” .

“Emilia Pérez es indefendible”

Durante un episodio del podcast de Gaby Meza, Eugenio Derbez compartió su opinión crítica sobre la actuación de Selena Gómez en Emilia Pérez, refiriéndose especialmente a su acento al hablar español.

El comediante también calificó la forma en que la cantante pronunciaba el idioma como “indefendible” y expresó su asombro de que este detalle no hubiera sido objeto de debate.

“Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos wow, ¿qué es esto?”, sostuvo Derbez.

Más tarde, el intérprete agregó: “no puedo creer que nadie esté hablando de esto, siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”.

En ese momento sus palabras se viralizaron y le generaron una avalancha de críticas al actor mexicano, aunque con el paso de los días muchos se pusieron de su lado.