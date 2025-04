Trama de incesto, críticas y la renuncia del chileno: lo que dejó la tercera temporada de The White Lotus

6 de Abril de 2025

La tercera temporada de la aclamada serie de Max llega a su fin este domingo con el estreno de su último capítulo.

Este domingo 6 de abril estará disponible el último episodio de la tercera temporada de The White Lotus, la aclamada serie de Max.

Y con el fin de temporada, llega el momento del balance de esta última entrega que tuvo puntos altos, críticas, controversia y hasta la salida de un chileno involucrado en la producción que cautivó al público con su trama de lujo, privilegio y secretos oscuros, esta vez ambientada en los paisajes de Tailandia.

La serie, que se ha convertido en un fenómeno desde su debut, mantuvo su fórmula ganadora de combinar sátira, misterio, con un renovado elenco estelar que incluye a Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan y el regreso de Natasha Rothwell como Belinda.

En cuanto a lo que dejó esta tercera temporada que llega a su fin, varias escenas han sido calificadas como memorables, a la vez que han generado intenso debate entre los espectadores. El giro argumental del cuarto episodio, donde se revela la verdadera relación entre los personajes de Coon y Jason Isaacs, o el regreso de de Rothwell, cuyo retorno a la trama como Belinda ofrece una continuidad inesperada con la primera temporada, han sido de los puntos altos del último material ofrecido por Max.

Críticas y la inesperada escena que generó controversia

Sin embargo, no todos han sido elogios. La forma en que se representa la cultura tailandesa ha provocado cuestionamientos por parte de algunos espectadores y críticos que consideran que la serie cae en ciertos estereotipos y simplificaciones.

Pero lo más controvertido fue, sin duda, las explícitas escenas relacionadas a contenido sexual que superan en intensidad a las temporadas anteriores. De hecho, en el episodio cinco de esta temporada, se mostró un beso entre los hermanos Saxon Ratliff (Patrick Schwarzenegger) y Lochlan Ratliff (Sam Nivola), lo que provocó una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

David Bernad, productor de la serie, debió salir a defender la decisión de incluir la escena destacando que el creador de The White Lotus, Mike White, tuvo sus razones para seguir adelante con esta parte de la trama.

“Mike es brillante, y creo que esos grandes giros argumentales no son solo para el shock. Hay una razón específica en términos de la narrativa y la idea temática más amplia que Mike está tratando de transmitir”, sostuvo Bernad en una entrevista con The New York Post.

La salida de Cristóbal Tapia

A las controversias en pantalla, se sumaron los conflictos en la producción que tuvieron como desenlace la inesperada salida de Cristobal Tapia de Veer, el compositor responsable del icónico tema musical de la serie, de nacionalidad chilena-canadiense.

Fue le propio Tapia de Veer quien sinceró las razones de su salida. “Sentía que estaba en una banda de rock donde el guitarrista y el cantante no se entendían“, comentó el encargado de la banda sonora haciendo ver sus diferencias con el polémico Mike White.

Los fanáticos hicieron ver en redes sociales que los giros de la serie en el aspecto musical no gustaron del todo, y Tapia de Veer explicó que no fueron al azar los cambios en este aspecto en la serie.

“La gente estaba furiosa por el cambio de tema, y me pareció interesante. Le escribí al productor y le dije que sería genial, en algún momento, darles la versión más larga con los ooh-loo-loo-loos, porque la gente se daría cuenta de que iba a venir de todas formas. Le pareció buena idea. Pero luego Mike lo cortó, no le gustó“, confesó en un mano a mano con The New York Times.

Y con diferencias a este punto insalvables, el compositor chileno-canadiense decidió dar un paso al costado retirándose de la producción, que ya confirmó una cuarta entrega.