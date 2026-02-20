Show con un artista chileno y traducción simultánea: así será el estreno de NMIXX y el K-pop en el Festival

El K-pop por fin hará su esperado estreno en la Quinta Vergara de la mano de NMIXX.

La edición 2026 del Festival de Viña del Mar marcará el estreno de un género musical que hasta ahora había sido dejado de lado, a pesar del enorme arrastre que genera en nuestro país: el K-pop. Y las encargadas de pavimentar este camino serán NMIXX.

La presencia de Haewon, Lily, Bae, Sullyoon, Jiwoo y Kyujin en la Quinta Vergara se comenzó a gestar luego del revuelo que provocó su presencia en Viña en 2025, cuando llegaron como invitadas y pudieron presenciar el show de Myriam Hernández – en medio de sus dos exitosas presentaciones en el Teatro Caupolicán-.

Al respecto, desde la producción del Festival indicaron a La Tercera que esto hizo que un nuevo público mostrara su interés por el certamen, lo que hizo que el comité organizador iniciara las gestiones para que fueran parte de la parrilla de artistas, las que encontraron una positiva respuesta en el grupo de JYPE, sello detrás de Twice y Stray Kids, entre otros.

Desde Bizarro precisaron que NMIXX aterrizará en nuestro país este sábado 21 de febrero, tras su comentada participación en el Carnaval de Rio, para hospedarse en el Hotel Sheraton Miramar, donde se espera una avalancha de NSWER, como es conocido el fandom del grupo.

En su paso por Viña del Mar contarán con un productor logístico y “van a haber dos traductores que nos van a ayudar a atender y entender lo que quieren transmitir y decir, tanto a nivel técnico en backstage como a nivel programa”.

Durante su presentación en la Quinta Vergara, que será completamente en coreano y se extenderá por 45 minutos en el cierre de la jornada del martes 24 de febrero, NMIXX tendrá un traductor simultáneo para poder entablar un diálogo con los animadores del Festival.

Pero además el show tendrá una sorpresa: una colaboración con un artista chileno. “Hay una canción que es en español, un cover chileno. Y cantan perfectamente en español. Les admiro su capacidad porque el español es un idioma complejo”, puntualizó Daniel Merino, director ejecutivo del Festival.

Merino puntualizó que “la mánager me comentó que ellas en Corea han ensayado más de 14 veces el show. Saben que tienen la responsabilidad, no solamente de venir al Festival de Viña, sino que están conscientes de que están abriendo una puerta entre el Festival y el k-pop. La responsabilidad que sienten es súper grande y están súper emocionadas por recibir las gaviotas, se las quieren llevar a Corea”.

Junto con ello, NMIXX -que lidera la carrera para ser reinas del Festival– decidió extender su estadía en Chile, ya que tenían programado viajar directamente a Europa después de dejar la Quinta Vergara, pero se quedarán un día más en el país.