Esposa de Bruce Willis contó la decisión que tomó ante el avance de la demencia del actor

Debido al avance de la enfermedad, el estado de salud del actor se ha deteriorado dramáticamente.

En marzo de 2022, la esposa del reconocido actor Bruce Willis comunicó públicamente que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad para comunicarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, se confirmó que en realidad padecía demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo.

Este diagnóstico marcó el fin de su carrera como actor, y con el avance de la enfermedad, su estado de salud se ha deteriorado considerablemente, al punto que ya no se puede saber con certeza si él es plenamente consciente de lo que le ocurre.

En una conmovedora entrevista con ABC News, Emma Heming, Esposa de Bruce Willis, explicó que decidió llevar al actor a una casa de cuidados especiales.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora“, aseguró.

La modelo añadió que el protagonista de Duro de Matar, con quien tiene dos niñas de 13 y 11 años, querría “que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad“.

La mujer aseguró que la estrella de Hollywood está bien cuidado y recibe visitas constantes de sus familiares. “Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, dijo.

“Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante”, recordó la esposa de Bruce Willis.

Hace algunos días, Heming entregó novedades sobre el estado de salud de Bruce Willis, señalando que, aunque se mantiene “activo” y en “buena condición física”, ha experimentado una progresiva pérdida del lenguaje.