Qué dijo la policía de EEUU sobre la detención del hijo de Rob Reiner por el crimen de sus padres

La policía de Los Ángeles informó este lunes que detuvo a Nick Reiner, hijo del director de cine Rob y Michele Reiner, tras acusarlo del asesinato de sus padres, cuyos cuerpos fueron encontrados este domingo en la mansión de la pareja, en esa ciudad de California, en Estados Unidos.

El jefe del departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, le dijo a CNN en Español que “nuestra división de robos y homicidios (…) trabajó toda la noche y logró detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso“.

“Posteriormente, fue fichado y se le fijó una fianza de 4 millones de dólares“, apuntó el hombre a cargo de la policía de la ciudad.

Por qué sospechan del hijo en crimen de Rob Reiner y su esposa

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el sábado el reconocido director de Hollywood Rob Reiner, su esposa Michelle y su hijo Nick asistieron a una fiesta navideña del comediante y presentador Conan O’Brien.

En ese lugar, padre e hijo protagonizaron una fuerte discusión, y más tarde el cineasta y su mujer se fueron del evento.

El medio estadounidense TMZ reveló que la esposa de Rob Reiner le dijo a amigos cercanos que estaban desesperados debido a los problemas mentales y el abuso de sustancias por parte de su hijo, quien a los 15 años ingresó por primera vez a una clínica de rehabilitación.

Además de Nick (32), el matrimonio de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner tuvo otros dos hijos: Jake, de 34 años, y Romy, de 28.