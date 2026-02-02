Bad Bunny hace historia con su álbum en español: estos son los ganadores de los Premios Grammy 2026

Bad Bunny se posicionó como uno de los principales triunfadores de los Premios Grammy 2026 tras obtener el galardón a Mejor Álbum del Año con su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
Con esta distinción, el artista puertorriqueño marcó un hito al transformarse en el primer intérprete en ganar esta categoría con un disco íntegramente en español.
Además, el cantante de éxitos como Safaera y Estamos bien sumó un segundo reconocimiento al quedarse con el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su protagonismo en la ceremonia.
La entrega de los Premios Grammy, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy), se desarrolló la noche de este domingo en el Crypto Arena de Los Ángeles y fue conducida, por sexto año consecutivo, por el comediante Trevor Noah.
La ceremonia contó también con presentaciones en vivo de artistas como Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Bruno Mars, Rosé de Blackpink, Lady Gaga y Tyler, The Creator, además de las actuaciones de los nominados a la categoría de Mejor Artista Nuevo, entre otros números destacados.
Bad Bunny hace historia: estos son los ganadores de los Premios Grammy 2026
- Álbum del año: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny
- Canción del año: “WILDFLOWER”, Billie Eilish
- Grabación del año: “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- Mejor nuevo artista: Olivia Dean
- Mejor álbum de música urbana: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny
- Mejor interpretación solista de pop: “Messy”, Lola Young
- Mejor interpretación pop de dúo/grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Mejor álbum de rock latino o alternativo: “Papota”, CA7RIEL y Paco Amoroso
- Mejor álbum de rap: “GNX”, Kendrick Lamar
- Mejor interpretación de música global: “EoO” – Bad Bunny
- Mejor álbum vocal pop: “Mayhem” – Lady Gaga
- Mejor interpretación rap: “Chains & Whips” Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Mejor video musical: “Anxiety” – Doechii
- Mejor álbum de música global: “Caetano e Bethania Ao Vivo” – Caetano Veloso y Maria Bethania.