Por culpa del Super Bowl: reprogramaron los conciertos de Bad Bunny en Chile

Originalmente, Bad Bunny tenía previsto ofrecer sus conciertos los días 5, 6 y 7 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de animar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, por lo que decidió reagendar los conciertos que tiene programados en Chile, en el marco de su gira Debí tirar más fotos.

Lo anterior, luego de que el ganador de tres Premios Grammy tendrá que presentarse en el evento programado para el domingo 8 de febrero de 2026.

Originalmente, Benito Antonio Martínez Ocasio tenía previsto presentarse los días 5, 6 y 7 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

Cuándo serán los conciertos de Bad Bunny en Chile

De acuerdo con lo informado por Bizarro Live Entertainment, los conciertos que realizaría Bad Bunny en Chile durante febrero, se reagendaron para otras fechas.

Luego detalló que los tickets adquiridos previamente serán válidos para las nuevas fechas, y precisó que serán reorganizados de la siguiente forma: